《經濟通通訊社１９日專訊》疫情防控放鬆後各地新增確診迅增，時隔半個月北京昨日

（１８日）出現死亡病例２宗，當日重症病例較前一日增加１１宗。疫情加劇壓制風險情緒，加

上市場似已消化中央經濟工作會議的內容。滬深股市開市向下，之後愈跌愈深，滬綜指午後急跌

逾２％見３０９６﹒１，收市險守三千一，仍收低１﹒９２％，報３１０７﹒１２點。深成指早

段亦曾經轉升，收市跌１﹒５１％；創業板指數收跌１％。

兩市超４４００股飄綠，各板塊普遍下跌，醫藥和基建股跌幅居前，石油、煤炭股下跌，房

產股靠穩。市場交投淡靜，兩市全日成交７５６８億元（人民幣．下同），按日減少０﹒６％，

繼續刷新半個月新低，不過陸股通轉為淨流出１５億元，結束三日淨流入。人民銀行今日進行

９０億元７天期逆回購操作，同時重啟７６０億元１４天期逆回購操作，單日實現淨投放８３０

億元。公開市場本周將有４９０億元逆回購到期。

中央經濟工作會議強調保持經濟平穩運行至關重要，為了大力提振市場信心、激發經濟活力

，會議再度為民營企業撐腰站台，支持平台經濟大顯身手，並更強調對地產行業平穩發展的訴求

。巴克萊發表研報指，會議內容符合預期，由於內地正受新一波疫情肆虐，不排除明年１月人民

銀行會下調政策利率１０個基點，又估計明年房屋銷售將再按年跌１０％。富瑞發表研報指出，

大部分投資者未對中經會感興奮，主要由於當局未提及明年經濟增長目標，並以「穩中求進、穩

字當頭」取代，認為當局要以更多行動證明決心，非單靠口號。



＊醫藥挫回吐，眾生藥業、以岭藥業跌停＊



內地新增新冠感染者正處於快速增長期，半個月來首次出現本土死亡病例，重症數亦持續增

加。不過醫藥醫療股全線下挫，中藥、新冠藥方向領跌，熊去氧膽酸、化學製藥、醫藥商業等跌

幅居前，宣泰醫藥（滬：６８８２４７）跌１４﹒７％，九典製藥（深：３００７０５）瀉

１３﹒２％，眾生藥業（深：００２３１７）跌停，吉藥控股（深：３００１０８）、上海凱寶

（深：３０００３９）齊跌９﹒４％，賽升藥業（深：３００４８５）急跌８％，海欣股份

（滬：６００８５１）跌７﹒７％，共同藥業（深：３００９６６）跌７﹒１％，海辰藥業

（深：３００５８４）跌７﹒６％。

連花清瘟的藥效及副作用再遭網民質疑，網上流傳連花清瘟可造成肝損傷、肝衰竭；以岭藥

業（深：００２６０３）周日回應稱，大量科學的臨床研究及系統毒理研究均證實了連花清瘟產

品的安全性及有效性。不過事件仍累以岭藥業跌停，收報４０﹒６７元。



＊中經會支持養老服務消費，概念股逆市揚＊



中央經濟工作會議指出，著力擴大國內需求，多渠道增加城鄉居民收入，支持住房改善、新

能源汽車、養老服務等消費。養老概念股逆市領漲，珠江股份（滬：６００６８４）、悅心健康

（深：００２１６２）、澳洋健康（深：００２１７２）、魯商發展（滬：６００２２３）、鳳

凰股份（滬：６００７１６）等多股漲停，翔宇醫療（滬：６８８６２６）急升５﹒９％，上實

發展（滬：６００７４８）升５﹒３％。

鋰電股則逆市走高，金圓股份（深：０００５４６）漲停，天齊鋰業（深：００２４６６）

升４﹒７％，中礦資源（深：００２７３８）升３﹒８％，立中集團（深：３００４２８）升

３﹒１％，禾川科技（滬：６８８３２０）升２％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８９３﹒２２ －１﹒５４

上證綜合指數 ３１０７﹒１２ －１﹒９２ ３０７９﹒００

深證綜合指數 ２００３﹒２０ －１﹒７８ ４４８９﹒００

上證Ｂ股指數 ２８７﹒６３ －１﹒４１ １﹒３８

深證Ｂ股指數 １１４４﹒９３ －１﹒４５ ０﹒７２

上證１８０指數 ８２６１﹒７５ －１﹒８２

上證３８０指數 ５６４１﹒２２ －１﹒９０

深證成份指數 １１１２４﹒７０ －１﹒５１

中小創新指數 ２２８５﹒９５ －２﹒３４

深圳創業板指數 ２３４６﹒７０ －１﹒１４

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