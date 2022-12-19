《海納智見》與歷史的加息周期相比，本輪美聯儲的加息節奏明顯偏快，在當地時間１２月

１４日的議息會議上，美聯儲宣布加息５０個ＢＰ，在本輪加息周期中首次下調加息幅度。並且

在議息會議後的發布會上，美聯儲主席鮑威爾表示，下一次的加息幅度可能將降至２５ＢＰ，意

味著在２０２３年初時美聯儲的加息節奏或將進一步趨緩。對於股市，歷史上中美股市的相關性

其實並不強，但在美股發生明顯回撤時Ａ股往往會跟隨式下跌。因此，若後續美股市場對美聯儲

政策反應減弱，則Ａ股市場受到的擾動或更小。預計隨著２０２３年美聯儲停止加息，美元指數

將趨於下行，而在中國基本面修復的支撐下人民幣匯率有望走強、北上資金流入Ａ股規模有望擴

大，進而對Ａ股市場形成支撐。



無論是從長期還是短期視角看中國經濟穩增長的需求仍迫切，本次中央經濟工作會議已釋放

明顯的穩增長信號，財政政策是最大看點，相比２０２２年的赤字率２﹒８％和專項債額度

３﹒６５萬億，預計２０２３年財政預算赤字率和專項債額度或將增加，加大對穩增長的支持。

隨著穩增長政策繼續加碼，國內經濟有望走向復甦，預計２０２３年國內實際ＧＤＰ同比增速將

接近５％，對應６％的名義ＧＤＰ增速。落實到Ａ股基本面，Ａ股營收和盈利增速有望整體上行

，預計２０２３年全部Ａ股歸母淨利潤同比增速有望達到１０－１５％。此外從資金面看，如前

所述２０２３年美聯儲加息有望停止，海外流動性望邊際改善，疊加中國居民資產配置力量，預

計２０２３年Ａ股增量資金有望達到１萬億元。目前中國基本面和股市均已處於周期底部，

２０２２年１１月中國疫情防控政策優化後Ａ股已迎來明顯上漲，隨著中美宏觀政策面邊際改善

趨勢進一步確立，Ａ股正進入牛市初期的上升通道。



市場在十月末二次探底後逐漸回暖，整體呈現行業輪動頻繁的特徵，安全、中字頭國企、地

產鏈、消費等關注度較高的板塊均有較為明顯的漲幅。往未來看，投資者更加關注行情持續性強

的是哪個領域。中央經濟工作會議將是未來至關重要的政策背景，其中穩增長是主要方向，結構

上數字經濟代表的現代化產業以及基本消費有望成為穩增長政策重要落腳點。會議指出要著力擴

大國內需求，加快建設現代化產業體系，統籌供給側結構性改革和擴大內需，通過高質量供給創

造有效需求。數字經濟、新能源等新興科技行業是現代化產業的典型代表，具備供給創造需求的

特質。隨著明年財政政策發力穩增長，政府對相關領域的投入或將不斷加大。此外，本次會議提

出要把恢復和擴大消費擺在優先位置，多渠道增加城鄉居民收入，支持住房改善、新能源汽車、

養老服務等消費。社會基本消費成長空間有望進一步打開。



風險提示：疫情擾動影響經濟復甦。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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