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AH股新聞

19/12/2022 11:34

《滬股通》上證１８０半日跌１﹒２７％，上證３８０跌１﹒３２％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》上證１８０指數半日跌１﹒２７％，報８３０７﹒９２點，上
證３８０指數半日跌１﹒３２％，報５６７５﹒１點。
　　半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２７﹒１９億元，賣盤超買盤，
外資流出７﹒１９億元。
　　備受關注的中央經濟工作會議上周五（１６日）結束，今年中經會以較大篇幅談及房地產相
關問題，特別加上「改善房企資產狀況」政策。地產股拉升，珠江股份（滬：６００６８４）、
格力地產（滬：６００１８５）、魯商發展（滬：６００２２３）漲停。
　　教育股造好，昂立教育（滬：６００６６１）升９﹒９％，博通股份（滬：６００４５５）
升３﹒５％，國新文化（滬：６００６３６）升３％。《擴大內需戰略規劃綱要（２０２２－
２０３５年）》提出提鼓勵社會力量提供多樣化教育服務，支持和規範民辦教育發展，全面規範
校外教育培訓行為，穩步推進民辦教育分類管理改革，開展高水平中外合作辦學。
　　國家民航局近日下發方案，制定恢復國內航空市場三階段方案，明確１月底恢復至疫情前
８８％，意味著民航局已做好滿足春運期間的出行需求的準備。惟受累疫情蔓延，民航板塊今日
集體走低，南方航空（滬：６０００２９）跌１﹒４％，海航控股（滬：６００２２１）跌
２﹒１％，中國東航（滬：６００１１５）跌１％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）

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