《經濟通通訊社１９日專訊》上證１８０指數半日跌１﹒２７％，報８３０７﹒９２點，上

證３８０指數半日跌１﹒３２％，報５６７５﹒１點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２７﹒１９億元，賣盤超買盤，

外資流出７﹒１９億元。

備受關注的中央經濟工作會議上周五（１６日）結束，今年中經會以較大篇幅談及房地產相

關問題，特別加上「改善房企資產狀況」政策。地產股拉升，珠江股份（滬：６００６８４）、

格力地產（滬：６００１８５）、魯商發展（滬：６００２２３）漲停。

教育股造好，昂立教育（滬：６００６６１）升９﹒９％，博通股份（滬：６００４５５）

升３﹒５％，國新文化（滬：６００６３６）升３％。《擴大內需戰略規劃綱要（２０２２－

２０３５年）》提出提鼓勵社會力量提供多樣化教育服務，支持和規範民辦教育發展，全面規範

校外教育培訓行為，穩步推進民辦教育分類管理改革，開展高水平中外合作辦學。

國家民航局近日下發方案，制定恢復國內航空市場三階段方案，明確１月底恢復至疫情前

８８％，意味著民航局已做好滿足春運期間的出行需求的準備。惟受累疫情蔓延，民航板塊今日

集體走低，南方航空（滬：６０００２９）跌１﹒４％，海航控股（滬：６００２２１）跌

２﹒１％，中國東航（滬：６００１１５）跌１％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）

