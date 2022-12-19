《經濟通通訊社１９日專訊》深證成指半日跌０﹒９６％，報１１１８６﹒６點，深證中小

創新指數半日跌１﹒５６％，報２３０４﹒３５點。醫藥股領跌。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２６﹒０４億元，賣盤超買盤，

淨流出６﹒０４億元。

內地疫情蔓延之際，連花清瘟的藥效及副作用再遭網民質疑，網上流傳連花清瘟可造成肝損

傷、肝衰竭，且網民熱議，在新加坡宣傳連花清瘟治療新冠，可罰款最高５０００新幣或坐牢最

長兩年。遭遇輿論風暴，以岭藥業（深：００２６０３）今日領跌醫藥板塊，跌８﹒９８％，報

４１﹒１３元。中藥股集體走低，振東製藥（深：３００１５８）跌１２﹒３％，貴州百靈

（深：００２４２４）跌９﹒６％。

中央經濟工作會議提出明年要做好五大工作，包括要大力發展數字經濟，支持平台企業在引

領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。東數西算概念股盤中走高，恆鋒信息

（深：３００６０５）升１３﹒５％，美利云（深：０００８１５）漲停，依米康

（深：３００２４９）升７﹒９％，直真科技（深：００３００７）升４％。

國家發改委價格監測中心數據顯示，截至２０２２年１２月１４日當周，全國豬料比價為

５﹒７８，環比下降８﹒８３％。發改委稱，目前生豬供應量充裕，而終端市場缺乏利好支撐，

預計短期豬價仍有走低可能，生豬預期盈利將繼續縮水。Ａ場豬肉股大幅走低，大北農

（深：００２３８５）跌７﹒４％，立華股份（深：３００７６１）跌２﹒３％，金新農

（深：００２５４８）跌１﹒５％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｄｗ）

