《經濟通通訊社１９日專訊》深證成指今日收跌１﹒５１％，報１１１２４﹒７點，深證中

小創新指數收跌２﹒３４％，報２２８５﹒９５點。

連花清瘟的藥效及副作用再遭網民質疑，網上流傳連花清瘟可造成肝損傷、肝衰竭，且網民

熱議，在新加坡宣傳連花清瘟治療新冠，可罰款最高５０００新幣或坐牢最長兩年。遭遇輿論風

暴，以岭藥業（深：００２６０３）跌停。中藥股集體走低，貴州百靈（深：００２４２４）亦

跌停，振東製藥（深：３００１５８）跌１４﹒１％。

中央經濟工作會議指出，著力擴大國內需求，多渠道增加城鄉居民收入，支持住房改善、新

能源汽車、養老服務等消費。養老概念股領漲，悅心健康（深：００２１６２）、澳洋健康

（深：００２１７２）均漲停。

中央經濟工作會議指出要大力發展數字經濟，加快實施「東數西算」等重大工程，支持平台

企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。東數西算概念股盤中走高，恆鋒信息

（深：３００６０５）升１０﹒８％，美利云（深：０００８１５）漲停，直真科技

（深：００３００７）升４﹒６％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｄｗ）

