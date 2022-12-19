《經濟通通訊社１９日專訊》針對涉疫物資購買需求激增，部分商品價格出現異常波動的情

況，湖南省市場監督管理局組織全省市場監管系統，對涉疫藥品用品生產流通企業、線上藥品銷

售商、線下終端零售藥店及中藥材交易市場等相關經營主體開展巡查檢查，嚴厲打擊囤積居奇、

哄抬價格、不明碼標價、虛假宣傳等違法行為。

據《新華社》報道，截至目前，累計出動執法檢查人員１﹒６萬人次，檢查各類經營主體

１﹒２萬家次，發放提醒告誡函１﹒２萬份，受理價格投訴２０３起，責令整改不規範價格行為

１１起，立案查辦價格案件７起。

１２月１５日，湖南省安仁縣市場監督管理局根據消費者投訴線索，對當地一家藥房開展執

法檢查。經查，１２月４日起，該藥房Ｎ９５醫用口罩銷售價格由１﹒３元（人民幣．下同）╱

個上漲至１０元╱個，漲幅達６６９％；７５％醫用酒精（規格：５００ｍｌ╱瓶）銷售價格由

３元╱瓶上漲至１０元╱瓶，漲幅達２３３％。此外，部分經營主體還存在強制打包捆綁銷售行

為。１２月１２日，株洲市市場監督管理局在對某藥房開展執法檢查時，發現該藥房將布洛芬混

懸液（美林）、抗病毒口服液（東盛）、小柴胡顆粒三種藥品打包捆綁銷售，變相大幅提高藥品

價格，涉嫌構成哄抬價格違法行為。（ｗｌ）

