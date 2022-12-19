《經濟通通訊社１９日專訊》內地今年最後一期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）將於明日

（２０日）公布，１２月中期借貸便利（ＭＬＦ）超量平價續做，利率錨穩勢未破，ＬＰＲ持穩

仍是主流預期。不過路透調查亦顯示，在中央經濟工作會議強調明年大力復甦經濟，政策還有進

一步發力可能，仍有近四成受訪人士認為本月ＬＰＲ存在降息可能。

參與本次調查的市場人士有２７位，其中１７位預計一年和五年ＬＰＲ均持穩，佔比約

６３％。在預期ＬＰＲ將降息的受訪人士中，認為五年單獨下調的佔據多數，共有８位，佔比約

三成，幅度在５－１０基點（ｂｐ）之間；另有兩位預計一年和五年ＬＰＲ將同步調降。



＊人行近期連環發力釋放維穩信號＊



上海一銀行交易員談到，人行副行長劉國強強調明年貨幣政策力度不低於今年，這也說明政

策還是有空間的，而且考慮到進一步將房地產拉出谷底的緊迫性，五年ＬＰＲ下調的概率猶存。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華則指出，預計本月ＬＰＲ保持穩定，主要是各地因城施策

穩樓市的政策組合拳仍有空間，鼓勵各地用足政策空間；而且部分銀行息差壓力較大。

降準落地僅１０天，人行上周四（１５日）又超量續做１２月ＭＬＦ，上周五（１６日）逆

回購亦打破此前連１０日穩勢放量，單周淨投放１８９０億元人民幣。年關將至，在面對跨年流

動性壓力的同時，近期銀行負債成本不斷走升、債市動盪伴隨理財持續贖回等風險因素明顯冒頭

，人行連環發力釋放維穩信號。（ｗｌ）

