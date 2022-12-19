《經濟通通訊社１９日專訊》俄羅斯國防部周一表示，俄羅斯和中國將在１２月２１日至

２７日舉行海軍聯合演習。俄羅斯國防部說，將在東海進行導彈和火炮射擊。演習的主要目的是

加強俄羅斯和中國之間的海軍合作，維護亞太地區的和平與穩定。自２０１２年以來，兩國每年

都舉行聯合海軍演習。

俄羅斯表示，將派四艘艦艇將參加演習，包括瓦良格號導彈巡洋艦；而中國將有六艘艦艇參

加，同時雙方飛機和直升機亦將參演。（ｗｌ）

