《經濟通通訊社１９日專訊》俄羅斯國防部周一表示，俄羅斯和中國將在１２月２１日至
２７日舉行海軍聯合演習。俄羅斯國防部說，將在東海進行導彈和火炮射擊。演習的主要目的是
加強俄羅斯和中國之間的海軍合作，維護亞太地區的和平與穩定。自２０１２年以來，兩國每年
都舉行聯合海軍演習。
俄羅斯表示，將派四艘艦艇將參加演習，包括瓦良格號導彈巡洋艦；而中國將有六艘艦艇參
加，同時雙方飛機和直升機亦將參演。（ｗｌ）
19/12/2022 16:25
《中國要聞》中俄兩國明起一連七日在東海舉行海軍聯合演習
《經濟通通訊社１９日專訊》俄羅斯國防部周一表示，俄羅斯和中國將在１２月２１日至
２７日舉行海軍聯合演習。俄羅斯國防部說，將在東海進行導彈和火炮射擊。演習的主要目的是
加強俄羅斯和中國之間的海軍合作，維護亞太地區的和平與穩定。自２０１２年以來，兩國每年
都舉行聯合海軍演習。
俄羅斯表示，將派四艘艦艇將參加演習，包括瓦良格號導彈巡洋艦；而中國將有六艘艦艇參
加，同時雙方飛機和直升機亦將參演。（ｗｌ）
上一篇新聞︰19/12/2022 16:35 《打擊貪腐》工信部原部長肖亞慶被雙開，降一級主任科員辦理退休
下一篇新聞︰19/12/2022 16:25 《駐滬專電》上海首１１月固投按年降２﹒６％，基建跌１５﹒５％
19/12/2022 16:36 《駐滬專電》１１月上海交通貨物運輸總量較去年同期降近兩成
19/12/2022 16:25 《駐滬專電》上海１１月規上企業工業總產值按年增長２﹒５％
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰