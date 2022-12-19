《經濟通通訊社１９日專訊》海南省藥監局發布通知，根據相關規定及要求，銷售新冠抗原

檢測試劑必須取得經營許可，如未經許可售賣抗原試劑的，最高處貨值金額３０倍罰款。個人不

能從事新冠抗原檢測試劑經營活動，個人販賣新冠抗原檢測試劑屬於違法行為。

若違法販賣的抗原試劑是假冒偽劣產品，或者是以假充真、以不合格產品冒充合格產品，而

且銷售金額較大的，還會涉嫌生產銷售偽劣產品罪，根據有關規定，銷售偽劣產品構成犯罪的，

最高處無期徒刑。（ｃｔ）

