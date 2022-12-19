《經濟通通訊社１９日專訊》秦港股份（０３３６９）（滬：６０１３２６）公布，本年度

計提離崗等退費用不超過２億元人民幣，預計將減少本年度淨利潤不超過２億元人民幣。

該集團指，按照《企業會計準則》規定，員工離崗等退後到退休期間的人工成本均須在辦理

離崗等退當年的費用中列支。該集團指，為落實轉型升級、優化人力資源結構，提高企業勞動生

產率和人均創利水平，減少人工成本的低效、無效損耗，於本年度繼續啟動「離崗等退」工作。

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