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AH股新聞

19/12/2022 07:53

《國企紅籌》秦港（３３６９）計離崗等退費，料賺少最多２億人幣

　　《經濟通通訊社１９日專訊》秦港股份（０３３６９）（滬：６０１３２６）公布，本年度
計提離崗等退費用不超過２億元人民幣，預計將減少本年度淨利潤不超過２億元人民幣。
　　該集團指，按照《企業會計準則》規定，員工離崗等退後到退休期間的人工成本均須在辦理
離崗等退當年的費用中列支。該集團指，為落實轉型升級、優化人力資源結構，提高企業勞動生
產率和人均創利水平，減少人工成本的低效、無效損耗，於本年度繼續啟動「離崗等退」工作。
（ｗｈ）

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