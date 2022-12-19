《經濟通通訊社１９日專訊》中國中鐵（００３９０）（滬：６０１３９０）公布，今年向

專業投資者公開發行可續期公司債券（第三期）的總額３４億元（人民幣．下同），為發行上限

３５億元的約９７％。

該集團指，本期債券品種一發行規模１９億元，最終票面利率為３﹒７５％，基礎期限為２

年，而債券品種二發行規模１５億元，最終票面利率為３﹒９７％，基礎期限為３年。其中債券

承銷機構中信建投證券參與認購４﹒１億元。（ｗｈ）

