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AH股新聞

19/12/2022 07:53

《國企紅籌》中國中鐵（００３９０）發第三期公司債籌３４億人幣

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國中鐵（００３９０）（滬：６０１３９０）公布，今年向
專業投資者公開發行可續期公司債券（第三期）的總額３４億元（人民幣．下同），為發行上限
３５億元的約９７％。
　　該集團指，本期債券品種一發行規模１９億元，最終票面利率為３﹒７５％，基礎期限為２
年，而債券品種二發行規模１５億元，最終票面利率為３﹒９７％，基礎期限為３年。其中債券
承銷機構中信建投證券參與認購４﹒１億元。（ｗｈ）

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