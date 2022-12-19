《經濟通通訊社１９日專訊》雲南建投混凝土（０１８４７）公布，與保理銀行中國建設銀

行（００９３９）（滬：６０１９３９）訂立兩份保理協議，保理銀行提供１４００萬元人民幣

的有追索權保理服務，而該集團將相等金額的應收帳款轉讓給保理銀行，以獲得融資款。

該集團指，兩項保理融資服務的手續費均約為０﹒１％，年利率為３﹒８％，保理期限為１

年。該集團指，訂立保理協議有利於盤活其債權資產、加速資產流轉、拓寬融資渠道及增強發展

優勢。（ｗｈ）

