《經濟通通訊社１９日專訊》榮萬家（０２１４６）公布，斥４５３５萬元（人民幣．下同

）向控股股東榮盛房地產（深：００２１４６）收購盛行旅居生活服務（河北）７７％股權。

該集團指，所購公司主要從事向度假村物業提供物業運營管理服務。於１０月３１日，在管

總樓面面積約１１９萬平方米，今年８個月純利５０５萬元，於８月底資產總額約８２１３萬元

。該集團指，收購事項將多樣化管理的物業類型，而該公司大部分收益來自獨立第三方。

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