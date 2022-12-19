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AH股新聞

19/12/2022 07:53

《國企紅籌》榮萬家斥４５３５萬人幣購度假村物管商７７％股權

　　《經濟通通訊社１９日專訊》榮萬家（０２１４６）公布，斥４５３５萬元（人民幣．下同
）向控股股東榮盛房地產（深：００２１４６）收購盛行旅居生活服務（河北）７７％股權。
　　該集團指，所購公司主要從事向度假村物業提供物業運營管理服務。於１０月３１日，在管
總樓面面積約１１９萬平方米，今年８個月純利５０５萬元，於８月底資產總額約８２１３萬元
。該集團指，收購事項將多樣化管理的物業類型，而該公司大部分收益來自獨立第三方。
（ｗｈ）

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