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AH股新聞

19/12/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出１５﹒６９億元，買友邦沽盈富

　　《經濟通通訊社１９日專訊》上周五（１６日）恒指低開２４點，報１９３４３點。最高升
２５２點報１９６２１點，最低跌２３８點報１９１３０點。恒指收報１９４５０點，升８２點
或０﹒４２％。
　　北水全日淨流出１５﹒６９億元，上日淨流入１９﹒０１億元。北水淨買入最多的個股依次
是友邦保險（０１２９９）、騰訊控股（００７００）、阿里健康（００２４１）；淨賣出最多
的依次是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、美團（０３６９０）。
　　主板成交１３６０﹒２６億元增加２８﹒８％。其中港股通成交３１６﹒８億元，佔總成交
２３﹒３％。
　　友邦保險跌０﹒０６％報８４﹒６元，北水淨買入２﹒５億元；騰訊控股跌０﹒２５％報
３１６﹒８元，北水淨買入１億元；阿里健康升２﹒０３％報８﹒０５元，北水淨買入４９００
萬元。
　　盈富基金升０﹒５６％報１９﹒６２元，北水淨賣出７億元；恒生中國企業升０﹒６％報
６７﹒１元，北水淨賣出３﹒７億元；美團跌０﹒５１％報１７５﹒９元，北水淨賣出２﹒２億
元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　友邦保險　　　（０１２９９）　　　　　　２﹒５１
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　１﹒０３
　　阿里健康　　　（００２４１）　　　　　　０﹒４９
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　０﹒２０
　　港龍中國地產　（０６９６８）　　　　　　０﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　　　（０２８００）　　　　　－６﹒９６
　　恒生中國企業　　　（０２８２８）　　　　　－３﹒７０
　　美團　　　　　　　（０３６９０）　　　　　－２﹒２０
　　山東新華製藥股份　（００７１９）　　　　　－１﹒３５
　　碧桂園　　　　　　（０２００７）　　　　　－０﹒２５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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