《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》２１世紀亞洲金融年會主論壇召開，銀保

監首席檢查官王朝弟在出席論壇併發表主旨演講時表示，要發揮金融逆周期調節作用，支持經濟

持續恢復。保持政策的連續性和穩定性，加強與各類政策協調配合，擴大有效需求，增加資金供

給，優化信貸結構，降低融資成本。

加大社會領域投資，借鑒「貸款修路、收費還貸」模式，完善社會領域投融資體制。繼續發

揮政策性金融作用，支持基礎設施和重大項目建設，形成更多實物工作量。堅持「房住不炒」定

位，保持房地產融資合理適度，因城施策支持剛性和改善性住房需求。大力支持新能源汽車、養

老服務等消費金融發展等。

大力發展科技金融，推動「科技－產業－金融」良性循環。加大對綠色低碳領域的金融支持力

度，積極推動構建優質高效的服務業新體系。大力發展數字經濟，提升常態化監管水平，支持平

台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。

堅決抓住「公司治理」這個牛鼻子，加強黨的領導與公司治理深度融合，強化股東股權管理

，加快建立中國特色現代金融企業制度。持續推進中小銀行保險機構回歸本源、聚焦主業，穩妥

推進中小銀行兼並重組，以轉變省聯社職能為重點加快農信社改革，督促金融資產管理公司聚焦

不良資產處置主業。

