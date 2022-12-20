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AH股新聞

20/12/2022 16:13

【新冠肺炎】國家衛健委：當務之急仍是保障好群眾的就醫用藥

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國家衛健委新聞發言人米鋒在聯防聯控新
聞發布會介紹，當前，疫情防控工作的當務之急仍是保障好群眾的就醫用藥。要多平台擴大醫療
服務供給，增加相關藥品供應，迅速分流輕症患者，擴容重症救治資源，守好保健康、防重症的
防線。
　　要重點強化農村地區疫情防控和健康服務工作，摸清重點人群健康情況，明確和暢通轉診「
綠色通道」，鄉鎮衛生院發熱診室要「應設盡設」「應開盡開」，村衛生室要做好開藥和隨診服
務。

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