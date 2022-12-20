《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上海電氣（滬：６０１７２７）公布，上

海電氣集團董事長冷偉青近日到訪日本三菱電機株式會社位於東京的總部，並同三菱電機代表執

行官、執行董事社長漆間啟就進一步深化合作領域進行交流。

冷偉青表示，上海電氣與三菱電機擁有成功的合作經歷，在諸多業務領域也都有深入涉獵。

十分期待雙方以此為基礎，進一步深化技術交流，加大產業間合作力度，釋放更大耦合效應，助

力上海電氣做精主業、做專主業、做強主業，為兩國經濟發展提供更多綠色、智慧的解決方案。

