《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》友邦人壽今日在上海聯合產權交易所以

５０﹒３億元人民幣投得上海實森置業９０％股權以及其１００％股東借款債權，從而成為上海

實森控股股東，獲得上海北外灘８９街坊商業、辦公及文化綜合地產項目。

上述項目融合辦公樓、商場、專業劇院及國歌曲作者聶耳舊居綜合業態，預計於２０２３年

上半年竣工，友邦人壽將為完成此項目的建設和後續的運營繼續提供資金，預計項目總投資不超

過８７億元人民幣。此投資項目的資金主要來源於保險責任準備金。

據上實控股（００３６３）披露，上海實森置業為上實發展的一家項目公司，負責開發中國

上海虹口區北外灘的地塊，用於辦公及商業用途。該地塊佔地面積約為２﹒３萬平方米，規劃建

築面積約為１２﹒６７萬平方米，地塊上樓宇已完成結構封頂，並預期於明年３月３１日前可取

得竣工驗收備案證書。

友邦人壽表示，此次項目是友邦人壽成立以來進行的最大一次資產收購，充分體現了友邦扎

根故里、投資中國、實現跨越式發展的信心和決心。未來，友邦人壽將繼續發揮保險資金的長期

性和穩定性作用，反哺、賦能中國經濟高質量發展。

