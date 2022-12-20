《經濟通通訊２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



兩地交易所進一步擴大互聯互通標的範圍

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中證監、香港證監會昨日聯合公告，原則同意兩地交易所進一步擴大股票互聯互通標的範圍。從

聯合公告發布之日起至方案正式實施，需要３個月左右準備時間，正式實施時間將由交易所另行

通知。



三大「熱詞」透露貨幣政策新動向

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三次下調貸款市場報價利率、兩次下調金融機構存款準備金率、增設設備更新改造專項再貸款、

創設政策性開發性金融工具??今年以來，貨幣政策堅持穩健取向，發揮總量調節和結構調節雙

重功能，為實體經濟提供有力支持。



中證監：推進行業科技創新體系建設

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深交所與港交所、廣期所於１６日至１７日聯合舉辦大灣區交易所科技大會。中證監副主席李超

在會上表示，中證監高度重視數字化發展趨勢，將完善基礎設施管理與數據治理，推進行業科技

創新體系建設，提升網絡安全風險防範能力。





《上海證券報》



兩地交易所進一步擴大互聯互通標的範圍

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中證監、香港證監會昨日聯合公告，原則同意兩地交易所進一步擴大股票互聯互通標的範圍。從

聯合公告發布之日起至方案正式實施，需要３個月左右準備時間，正式實施時間將由交易所另行

通知。



「數據二十條」發布

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中共中央、國務院近日發布《關於構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見》，從數據產

權、流通交易、收益分配、安全治理四個方面提出２０條政策舉措，初步搭建了中國數據基礎制

度體系。



人行再啟１４天期逆回購

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時隔近３個月，人行再啟１４天期逆回購操作，呵護年末流動性平穩意圖明顯。昨日人行以利率

招標方式開展了９０億元（人民幣．下同） ７天期和７６０億元１４天期逆回購操作，中標利

率分別為２％、２﹒１５％，單日實現淨投放８３０億元。





《證券時報》



激活數據要素潛能，增強經濟發展新動能

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中共中央、國務院昨日發布《關於構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見》，明確要探

索有利於數據安全保護、有效利用、合規流通的產權制度和市場體系；推動數據要素供給調整優

化，實現數據流通全過程動態管理。



滬深港通擬進一步雙向擴容

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中證監和香港證監會昨日發布聯合公告，同意兩地交易所進一步擴大股票互聯互通標的範圍。從

聯合公告發布之日起至方案正式實施，需要３個月左右準備時間，正式實施時間將由交易所另行

通知。



激發資本市場數字化新動能

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深交所與港交所、廣期所於１６日至１７日聯合舉辦大灣區交易所科技大會。中證監副主席李超

在會上表示，中證監高度重視數字化發展趨勢，將完善基礎設施管理與數據治理，推進行業科技

創新體系建設，提升網絡安全風險防範能力。（ｌｃ）

