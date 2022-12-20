《神州經脈》疫情管控放開後內地新冠感染者激增，昨日（１９日）北京新增新冠死亡病例

升至５宗，廣州上海等一線城市也進入另一波疫情高峰，此外重症病例再增近一成至２７６宗。

擔憂本土疫情衝擊，加上日本央行意外調整收益率曲線政策，引發日經指數急挫，亞太區股市明

顯受壓，滬深股市今日愈跌愈深，三大指數今日繼續調整。滬綜指低開失三千一後，不斷尋底，

回補下方缺口後略有回升，收市仍收低１﹒０７％，報３０７３﹒７７點，連跌四日。深成指跌

１﹒５８％；創業板指數收跌１﹒５３％。

個股跌多漲少，各板塊普遍下跌，房地產、白酒、消費股跌幅居前。市場交投淡靜，兩市全

日成交６３９８億元（人民幣．下同），按日大減一成半，是１０月１１日以來新低，不過陸股

通轉為淨流入１１﹒５６億元。

人行公布今年最後一次ＬＰＲ報價，１２月１年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報

３﹒６５％，５年期以上ＬＰＲ報４﹒３％，均維持不變，為連續第四個月持平。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國國務院發言人普賴斯（Ｎｅｄ Ｐｒｉｃｅ）周一（１９日）在每日簡報會上表示，

美國希望中國能夠控制住當前的新冠疫情，鑑於中國的經濟規模，疫情給其造成的損失是全世界

的一大關切。他還表示，「在疫情面前處於更有利的地位不僅對中國有有利，對世界其他國家也

有利。」在北京，外交部發言人毛寧今日回應表示，根據疫情出現的新變化，當前中方正不斷優

化防控措施，確保更好統籌疫情防控和經濟社會發展。相信在中國人民齊心協力、團結應對下，

我們一定能迎來經濟社會平穩有序發展新階段。中方願繼續同國際社會團結合作，共同應對疫情

挑戰，更好保護人民生命健康，推動世界經濟恢復健康增長，推動構建人類衛生健康共同體。於

免疫窪地的中國，在徹底放開防控措施後新增新冠感染者正處於快速增長期。普賴斯稱，只要病

毒在傳播，就有可能發生變異，給世界各地構成威脅。美國白宮發言人柯比早前表示，若中國請

求援助，美國願意幫助中國應對，惟現階段中國還沒有請求幫助。



２﹒ 中證監、香港證監會１９日晚間聯合公告，原則同意兩地交易所進一步擴大股票互聯互通

標的範圍。Ａ股市值５０億元人民幣、港股５０億港元，成為重要門檻。從聯合公告發布之日起

至方案正式實施，需要３個月左右準備時間，正式實施時間將由交易所另行通知。合資格股票的

範圍經擴大後，獲納入「滬深港通」的股票預計分別涵蓋內地與香港市場股票買賣金額逾８０％

。兩地證券交易所將會適時公布實施細節和正式推行的日期。上交所相關負責人在答記者問時表

示，此次滬股通股票標的擴容將選取市值５０億元人民幣及以上且符合一定流動性標準等條件的

上證Ａ股指數成分股，以替代原滬股通下上證１８０指數、上證３８０指數的成分股，Ａ＋Ｈ股

公司的相關要求不變。此次調整將更廣泛地將股票產品納入標的範圍，更好地滿足投資者的投資

需要，進一步增強Ａ股市場影響力。而港股通方面，則是將滿足條件的在港主要上市外國公司納

入標的範圍；同時將滬港通下港股通標的範圍擴大至與深港通下港股通一致，即滬港通下港股通

納入市值５０億元港幣及以上的恒生綜合小型股指數成分股。其他現有港股通標的範圍維持不變

。



３﹒ 國家衛健委公布，昨日（１９日）新增本土確診病例２６５６宗，較前一日大增近四成。

新增死亡病例５宗，均為北京本土病例；當日重症病例亦有所上升。在內地疫情防控措施放鬆後

，新冠感染人數與日俱增，市面上感冒藥、退燒藥被搶購一空。據《央視新聞》從國家藥監局獲

悉，目前內地已經上市的退熱、止咳、抗菌、抗病毒等四類藥品共有１９４種。對於大家十分關

注的解熱鎮痛類常用藥物布洛芬、對乙酰氨基酚的生產情況，布洛芬的有效文號共４４６個，其

中２０２１年在產１０４個；對乙酰氨基酚的有效文號共９８６個，其中２０２１年在產１１１

個。目前，這兩個品種的在產製劑企業都在逐步釋放產能。為了給疫情防控提供更多更好的「武

器」，國家藥監局啟動應急審批程序。截至目前，已附條件批准新冠病毒疫苗５個，另有８個新

冠病毒疫苗經有關部門論證同意後納入緊急使用；批准治療藥物１１個、各類檢測試劑１２８個

。國家衛健委新聞發言人米鋒在聯防聯控新聞發布會介紹，當前，疫情防控工作的當務之急仍是

保障好群眾的就醫用藥。



４﹒ 中共中央、國務院印發「構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見」，《意見》指

出，在國家數據分類分級保護制度下，推進數據分類分級確權授權使用和市場化流通交易，健全

數據要素權益保護制度，逐步形成具有中國特色的數據產權制度體系。推進四項措施。加強黨對

構建數據基礎制度工作的全面領導；加大政策支持力度，做大做強數據要素型企業；積極鼓勵試

驗探索，支持浙江等地區和有條件的行業、企業先行先試；穩步推進制度建設，逐步完善數據產

權界定、數據流通和交易等主要領域關鍵環節的政策及標準。此外，國家市場監督管理總局周一

（１９日）開會傳達學習中央經濟工作會議精神。會議稱，要深化對做好當前經濟工作幾個重大

問題的認識，準確把握明年市場監管工作履職重點；進一步強化市場監管職能作用，持續優化市

場環境和營商環境，大力激發市場主體活力和創造力，堅決維護市場秩序，守牢安全底線。會議

表示，要深刻理解把握，更加自覺地把市場監管放到經濟社會發展大局中去謀劃和部署。



５﹒ 內房華夏幸福（滬：６００３４０）為實施債務重組花招盡出，該公司昨晚發布公告稱，

公司擬以所持有的下屬公司股權注資搭建以物業服務、選址服務、園區運營服務為核心的「幸福

精選平台」及片區開發綜合服務、先進製造業╱ＩＤＣ╱物流產業園招商運營、都市圈不動產代

建和營銷交易為核心的「幸福優選平台」，並以「幸福精選平台」及「幸福優選平台」股權作為

償債資源與公司金融債權人及經營債權人實施債務重組。其中，「幸福精選平台」具體包括：幸

福基業物業服務有限公司１００％股權、深圳市夥伴產業服務有限公司６０％股權、蘇州火炬創

新創業孵化管理有限公司５１％股權。具體包括華夏幸福產城（北京）運營管理有限公司等６家

公司的１００％股權。整體來看，華夏幸福期望通過這一以股抵債的債務重組計劃，抵償約

４００億元的債權。如這一債務重組計劃得到落實，將大大減輕華夏幸福的債務壓力。



６﹒ 美國眾議院將成立的中國精選委員會主席、共和黨眾議員加拉格爾（Ｍｉｋｅ

Ｇａｌｌａｇｈｅｒ）表示，委員會將專注美國企業在中國的投資情況。較早時，被視為眾議院

下任議長的共和黨領袖麥卡錫公布，加拉格爾將成為該個委員會主席。加拉格爾接受外電訪問時

稱，過去５年，國會針對中國在美國的投資情況作出審查，新一個階段的審查焦點將是美國企業

及美國退休基金在中國的投資，以確定美國是否過於依賴中國。 美國總統拜登政府一直尋求限

制美國企業在華的投資項目。Ｇａｌｌａｇｈｅｒ相信，新一屆國會可能無可避免地通過一些具

體安排。加拉格爾認為，中國將是美國歷來最嚴重的威脅，因此華府與國會要合力應對。早前，

加拉格爾有份聯署法案，禁止美國聯邦政府僱員在政府設備下載中資控制的短視頻平台

ＴｉｋＴｏｋ。他表示，最少會召開一次聽證會，了解中國政府如何取得ＴｉｋＴｏｋ用戶數據

與要求ＴｉｋＴｏｋ披露其演算法。



７﹒ 國務院同意在瀋陽市、南京市、杭州市、武漢市、廣州市、成都市開展服務業擴大開放綜

合試點，試點期為自批復之日起３年。試點要穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，

緊緊圍繞本地區發展定位，進一步推進服務業改革開放，加快發展現代服務業，塑造國際競爭和

合作新優勢，為加快構建新發展格局、推動高質量發展作出貢獻。此外，海關總署黨委書記、署

長俞建華１９日主持召開黨委會議，會議要求，優化調整口岸疫情防控措施，推進邊境陸路口岸

有序復開，協調保障各類口岸通關順暢，守住外防輸入防線的同時便利國際經貿往來。會議指，

圍繞更好統籌經濟質的有效提升和量的合理增長，推動外貿穩規模、優結構，建設貿易強國，促

進擴大優勢產品出口，多措並舉支持企業搶訂單、拓市場，提高競爭力和附加值，繼續發揮出口

對經濟的支撐作用；完善常態化監管措施，支持跨境電商、海外倉、市場採購等新業態發展，培

育外貿發展新動能；優化口岸營商環境，加大助企紓困力度，精準落實政策措施，有針對性做好

服務外資企業、民營企業等重點工作。



８﹒ 美歐各大央行在年內最後一次議息一致維持鷹派路線，令經濟在年底反彈的機會破滅。美

匯指數持平，紐約尾盤報１０４﹒６８。人民幣中間價跌至近兩周低，即期匯率（ＣＮＹ）今早

跟隨低開６８點子，報６﹒９８１５，全日漲３２點，收報９﹒９７１５。交易員表示，市場缺

乏關鍵指引，且部分交易員受疫情影響居家，交易意願明顯不足，如果沒有超預期政策出台，人

民幣料延續區間寬幅波動。瑞銀財富管理發表報告，將明年一至四季的人民幣兌美元預測，分別

上調至６﹒９、６﹒８、６﹒７及６﹒７，因中國政府連串政策措施支持房地產、防疫限制放寬

速度遠超預期，加上美國及其他國家通脹壓力正緩和，美元強勢可能將暫告一段落。報告稱，中

國重新開放的正面消息使人民幣匯價（ＣＮＹ）自１１月初的７﹒３３反彈至目前約７﹒０左右

水平，並認為短期內可能在當前水平整固；因中國重新開放的努力，不一定能令２０２３年首季

的國內經濟數據快速反彈。（ｗｌ）

