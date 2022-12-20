《鍾之日記》１２月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中國證監會、香港證監會聯合公告，原則同意兩地交易所進一步擴大股票互聯互通標的範圍

。Ａ股市值５０億元人民幣、港股５０億港元，成為重要門檻，當中包括納入合資格的香港主要

上市外國公司，預計籌備時間約需３個月。

美股隔晚持續疲軟，互聯互通擴容沒帶來實質刺激，香江魚缸昨日（１９日）跌近百點後，

今日再跌，恒指低開１９５點或１％報１９１５６，午後曾插４６７點，見１８８８５點全日低

，收市跌幅收窄，萬九關失而復得。恒指最終收報１９０９４，跌２５８點或１﹒３３％。大市

全日成交進一步縮至９６２﹒５８億元，為１２月以來首度不足千億元。

歌禮製藥（０１６７２）逆勢大漲成大贏家，收漲超５３％。公司公布，口服病毒聚合酶抑

制劑ＡＳＣ１０和衍生物用於治療新冠病毒、猴痘病毒及人呼吸道合胞病毒（ＲＳＶ）等多種病

毒感染的化合物專利及其用途專利申請收到美國專利與商標局（ＵＳＰＴＯ）的授權公告通知書

。



＊Ａ場四連跌，滬指失３１００關＊



疫情管控放開後內地新冠感染者激增，昨日北京新增新冠死亡病例升至５宗，廣州上海等一

線城市也進入另一波疫情高峰，此外重症病例再增近一成至２７６宗。醫院面臨患者持續增多，

醫療服務和抗疫醫藥需求急劇增長。擔憂本土疫情衝擊，加上日本央行意外調整收益率曲線政策

，引發日經指數急挫，亞太區股市明顯受壓，滬深股市今日愈跌愈深，三大指數今日繼續調整。

滬綜指低開失三千一後，不斷尋底，回補下方缺口後略有回升，收市仍收低１﹒０７％，報

３０７３﹒７７點，連跌四日。深成指跌１﹒５８％；創業板指數收跌１﹒５３％。

個股跌多漲少，各板塊普遍下跌，房地產、白酒、消費股跌幅居前。市場交投淡靜，兩市全

日成交６３９８億元人民幣，按日大減一成半，是１０月１１日以來新低，不過陸股通轉為淨流

入１１﹒５６億元人民幣。



＊折讓１７﹒４％配股，雅居樂插１５％＊



內房「抽水潮」持續，今日輪到旭輝（００８８４）跟雅居樂（０３３８３）配股上板，兩

股分別跌１６﹒５％及１７﹒４％，其他內房股及物管股受累，碧桂園（０２００７）跌

８﹒８％，碧桂園服務（０６０９８）跌７﹒８％，藍籌之中表現最差。

雅居樂擬以先舊後新方式配售２﹒６８５億股，相當於經擴大已發行股本的５﹒９９％，配

售價為每股２﹒３２元，較雅居樂上日收市價２﹒８１元，折讓約１７﹒４％，所得款項淨額約

為６﹒１７億元。至於旭輝以先舊後新方式配售８﹒４億股，相當於經擴大已發行股本的

８﹒０７％，配售價為每股１﹒１４元，較上日收市價１﹒３３元折讓１４﹒２９％，籌集

９﹒５８億元。

萬科 （０２２０２） （深：０００００２）亦公告，根據市場情況和公司需要，制定了

以新股配售方式、向非關連人士發行境外上市外資股（Ｈ股）的方案。萬科投資者關係部門相關

人士稱，Ｈ股增發流程較成熟，而Ａ股增發亦要求更高。對於增發後是否會攤薄現有股東權益，

該人士指目前增發價格還沒有確定，將根據市場再確定。

人行公布１２月一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報３﹒６５％，五年期ＬＰＲ報

４﹒３０％，符合預期，均維持不變。減息預期落空，其他內房及物管股無一倖免，龍湖

（００９６０）挫６﹒６％；港龍中國地產（０６９６８）插１３﹒７％，潤地（０１１０９）

跌５﹒２％，中海外（００６８８）跌３﹒１％。



＊中金料擴容增厚港交所約２﹒６％盈利＊



中國證監會及香港證監會將進一步擴大股票互聯互通標的範圍，包括納入合資格的香港主要

上市外國公司。中金預計短期將直接增厚港交所（００３８８）約２﹒６％盈利，中長期還將豐

富兩地投資活動，並強化港交所對國際公司的吸引力，上調目標價至４００元，維持「跑贏行業

」評級。

中金測算，目前陸股通納入股票１４９３隻、對應Ａ股市值５９萬億元人民幣（Ａ股股份數

ｘ收盤價）、年初至今日均成交額（ＡＤＴ）５８３５億元人民幣。此次擴容後納入股票數量將

增加６８％至２５０９隻對應市值將提升１８％至７０﹒２萬億元人民幣、日均成交額增加

３０％至７６０５億元人民幣（截至１２月１９日）。若假設北向滲透率不變，在標的擴容後，

該行預計北向日均成交將由年初至今的１０１１億元人民幣增至１３１７億元人民幣，對應將增

厚港交所收入及盈利分別３﹒６億元及２﹒６億元港幣，佔港交所２０２２預測總收入和盈利的

１﹒９％及２﹒６％。

此外，港股通納入標的數量預計將新增６隻國際企業，雖短期直接增量較少，但中金認為將

進一步強化港交所的「超級聯繫人」角色，即為國際企業提供對接內地活躍資金的渠道，中長期

維度有望提升港股對國際公司的吸引力、助力打造國際金融中心。

不過，港交所今日繼續跌，收跌１﹒４％。其他中資券商股亦走低，國泰君安

（０１７８８）急跌２﹒８％，海通國際（００６６５）挫２﹒４％，國泰君安（０２６１１）

跌２﹒３％，中信建投証券（０６０６６）跌１﹒８％，中國銀河（０６８８１）、中金

（０３９０８）跟跌逾１％。





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