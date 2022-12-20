《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，１２月１年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報

３﹒６５％，５年期以上ＬＰＲ報４﹒３％，均維持不變，連續四個月維持不變，基本符合市場

預期。

不過與房貸利率掛鈎的５年期ＬＰＲ利率下調預期落空，滬深地產股開盤走低，中交地產

（深：０００７３６）跌停，世聯行（深：００２２８５）急跌９﹒８％，南國置業

（深：００２３０５）挫９﹒６％，信達地產（滬：６００６５７）跌９﹒３％，中國武夷

（深：０００７９７）跌９﹒２％，粵泰股份（滬：６００３９３）跌８﹒６％，三湘印象

（深：０００８６３）跌８﹒３％，魯商發展（滬：６００２２３）跌７﹒７％，深物業Ａ

（深：００００１１）跌７﹒５％，上實發展（滬：６００７４８）跌７﹒１％，新城控股

（滬：６０１１５５）跌５﹒６。

人行１２月中期借貸便利（ＭＬＦ）超量平價續做，利率錨穩勢未破，ＬＰＲ持穩仍是主流

預期。不過路透調查亦顯示，在中央經濟工作會議強調明年大力復甦經濟，政策還有進一步發力

可能，仍有近四成受訪人士認為本月ＬＰＲ存在降息可能。

年關將至，為維護年末流動性平穩，人民銀行上日重啟１４天期逆回購，並加大深投放力度

，兩日共「放水」２２７０億元人民幣。（ｃａ）

