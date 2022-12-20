  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

20/12/2022 10:15

《Ａ股焦點》ＬＰＲ維持不變，房貸利率下調預期落空，地產股急跌

　　《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，１２月１年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報
３﹒６５％，５年期以上ＬＰＲ報４﹒３％，均維持不變，連續四個月維持不變，基本符合市場
預期。
　　不過與房貸利率掛鈎的５年期ＬＰＲ利率下調預期落空，滬深地產股開盤走低，中交地產
（深：０００７３６）跌停，世聯行（深：００２２８５）急跌９﹒８％，南國置業
（深：００２３０５）挫９﹒６％，信達地產（滬：６００６５７）跌９﹒３％，中國武夷
（深：０００７９７）跌９﹒２％，粵泰股份（滬：６００３９３）跌８﹒６％，三湘印象
（深：０００８６３）跌８﹒３％，魯商發展（滬：６００２２３）跌７﹒７％，深物業Ａ
（深：００００１１）跌７﹒５％，上實發展（滬：６００７４８）跌７﹒１％，新城控股
（滬：６０１１５５）跌５﹒６。
　　人行１２月中期借貸便利（ＭＬＦ）超量平價續做，利率錨穩勢未破，ＬＰＲ持穩仍是主流
預期。不過路透調查亦顯示，在中央經濟工作會議強調明年大力復甦經濟，政策還有進一步發力
可能，仍有近四成受訪人士認為本月ＬＰＲ存在降息可能。
　　年關將至，為維護年末流動性平穩，人民銀行上日重啟１４天期逆回購，並加大深投放力度
，兩日共「放水」２２７０億元人民幣。（ｃａ）

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金