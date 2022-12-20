《經濟通通訊社２０日專訊》多家快遞公司發布１１月份運營數據，除申通快遞之外，其他

快遞公司表現普遍偏弱。

物流業務營業收入方面，順豐控股１１月速運物流業務營業收入１５７﹒１９億元（人民幣

．下同），同比下降３﹒２４％；圓通速遞產品收入４４﹒２６億元，同比下降１﹒９１％；韻

達股份快遞服務業務收入下降４﹒７２％，錄４２﹒６２億元；僅有申通收入３１﹒６５億元，

增長８﹒８９％。

業務完成量方面，圓通同比下降６﹒７４％，韻達亦下降２１﹒４０％；申通則增長

２﹒１５％。

此外，順豐控股的供應鏈及國際業務營業收入６５﹒９９億元，同比下降３１﹒３４％。



＊全國運力恢復取決於各地感染高峰判斷＊



快遞行業１１月整體規模有所下滑。據國家郵政局數據，１１月中國快遞發展規模指數為

３９３﹒３，按年下降６﹒４％。

而展望內地疫情蔓延的１２月，快遞企業內部人士表示「各地運力其實都面臨挑戰，主要原

因是快遞員陸續染疫，一線人力會短缺，但挑戰也是一時的，恢復期很快，快遞員恢復了業務就

能正常。」亦有分析指「快遞企業形勢相對以往更簡單一些，目前道路是暢通的，就是人的問題

。」

快遞公司內部人士認為，公司各地運力正在逐步恢復中，部分快遞企業預計年底全國運力能

基本恢復正常，有分析指全國運力何時能恢復，與防疫部門對各地感染高峰的判斷有關。

快遞股偏軟，圓通速遞（滬：６００２３３）跌１﹒５％，順豐控股（深：００２３５２）

跌２﹒１％，韻達股份（深：００２１２０）跌１％，申通快遞（深：００２４６８）無升跌。

（ｄｗ）

