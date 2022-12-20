《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》中共中央、國務院印發「構建數據基礎制

度更好發揮數據要素作用的意見」，《意見》指出，在國家數據分類分級保護制度下，推進數據

分類分級確權授權使用和市場化流通交易，健全數據要素權益保護制度，逐步形成具有中國特色

的數據產權制度體系。

意見構建四個制度。建立保障權益、合規使用的數據產權制度，探索數據產權結構性分置制

度，建立數據資源持有權、數據加工使用權、數據產品經營權「三權分置」的數據產權制度框架

；建立合規高效、場內外結合的數據要素流通和交易制度，從規則、市場、生態、跨境等四個方

面構建適應中國制度優勢的數據要素市場體系；建立體現效率、促進公平的數據要素收益分配制

度，在初次分配階段，按照「誰投入、誰貢獻、誰受益」的原則，推動數據要素收益向數據價值

和使用價值創造者合理傾斜，在二次分配、三次分配階段，重點關注公共利益和相對弱勢群體，

防止和依法規制資本在數據領域無序擴張形成市場壟斷等各類風險挑戰；建立安全可控、彈性包

容的數據要素治理制度，構建政府、企業、社會多方協同的治理模式。

推進四項措施。加強黨對構建數據基礎制度工作的全面領導；加大政策支持力度，做大做強

數據要素型企業；積極鼓勵試驗探索，支持浙江等地區和有條件的行業、企業先行先試；穩步推

進制度建設，逐步完善數據產權界定、數據流通和交易等主要領域關鍵環節的政策及標準。



＊打造「１＋Ｎ」數據基礎制度體系，推進實施試點示範＊



國家發改委就意見答記者問，在推動「數據二十條」落實方面，一是健全政策頂層設計。圍

繞「數據二十條」不斷豐富完善數據要素各方面制度體系和配套政策，打造「１＋Ｎ」數據基礎

制度體系。

二是推進實施試點示範。在有條件的地方和行業開展數據要素流通使用試點示範，推動公共

數據、企業數據、個人數據合規高效流通使用，賦能實體經濟發展。

三是培育數據要素市場。構建多層次、多元化數據要素市場生態體系，統籌數據交易市場建

設，規範數據交易管理，推進數據交易場所和數據商功能分離。

四是夯實數據要素基礎設施。探索建設全國一體化數據要素登記存證平台，推進數據要素領

域創新平台布局，立體化推動「東數西算」工程，形成「算力」和「數據」相結合的數據產業生

態體系。

五是強化數據要素高質量供給。健全完善公共數據授權運營機制，制定促進公共數據開發利

用的政策法規，服務社會公共管理，賦能實體經濟發展。完善政策工具箱，引導大型央企國企、

大型互聯網企業加大數據流通使用，賦能中小企業數字化轉型。

六是加強工作整體統籌力度。發揮數字經濟發展部際聯席會議作用，促進跨地區跨部門跨層

級協同聯動，定期對數據基礎制度建設情況進行評估，適時進行動態調整，推動數據基礎制度體

系不斷豐富完善。

