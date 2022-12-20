《經濟通通訊社２０日專訊》中證監和香港證監會發布聯合公告，同意兩地交易所進一步擴
大股票互聯互通標的範圍。深交所負責人在答記者提問時表示，此次深股通股票標的擴容將選取
市值５０億元人民幣及以上且符合一定流動性標準等條件的深證綜合指數成分股，替代原深股通
下６０億元人民幣及以上的深證成分指數和深證中小創新指數成分股，Ａ＋Ｈ股公司的相關要求
不變。此次調整將更廣泛地將股票產品納入標的範圍，更好地滿足投資者的投資需要，進一步增
強Ａ股市場影響力。（ｌｃ）
20/12/2022 09:01
【互聯互通】深交所：深股通標的市值門檻由６０億降至５０億人幣
《經濟通通訊社２０日專訊》中證監和香港證監會發布聯合公告，同意兩地交易所進一步擴
大股票互聯互通標的範圍。深交所負責人在答記者提問時表示，此次深股通股票標的擴容將選取
市值５０億元人民幣及以上且符合一定流動性標準等條件的深證綜合指數成分股，替代原深股通
下６０億元人民幣及以上的深證成分指數和深證中小創新指數成分股，Ａ＋Ｈ股公司的相關要求
不變。此次調整將更廣泛地將股票產品納入標的範圍，更好地滿足投資者的投資需要，進一步增
強Ａ股市場影響力。（ｌｃ）
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