《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》北京市要求對於投放至藥店的大包裝退燒

藥，嚴格要求按需拆零銷售。目前，北京市藥品生產企業產能逐步提升；醫療機構退燒藥庫存逐

日增加，社區衞生服務中心庫存逐日增加；藥品批發企業銷售量逐日增加。北京本地保障市民的

用藥出現一定緩解，但仍處於「緊平衡」狀態，已經組織企業採購進口藥品。



＊１２０日呼叫量約為常態時五倍＊



１８日北京新增２例新冠死亡病例。北京市衛健委黨委委員屠志濤表示，本市發燒感染者數

量持續高位增加，目前１２０急救電話日呼叫量約為常態時呼叫量的五倍。北京市發熱門診總數

已經由９４家迅速增至１２６３家；１２０急救電話呼入量略有下降，與１２月９日高峰相比，

１２月１８日呼入量下降３３﹒４７％，但仍然處於高位。

此外，北京利用空置方艙醫院或體育館、展覽館等場地，轉化設置發熱患者服務點。目前，

西城、朝陽、豐台等八個區已利用體育館等轉化擴容發熱診室４９個，單日提升發熱患者接診能

力４２００人次。



＊快遞企業人員上崗率提升到近９０％＊



北京市市郵政管理局局長金京華介紹，近期受疫情和業務高峰的雙重影響，出現了部分快件

的積壓，服務時限有所延遲。目前，全市快遞企業產能整體上已恢復到正常的水平，人員上崗率

提升到接近９０％。京東、順豐、德邦、丹鳥、極兔、圓通等企業已派出超過２３００人增援北

京的投遞服務工作。

此前北京海淀區和豐台區還曾倡議居民註冊成為快遞配送員。

