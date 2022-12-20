《經濟通通訊社２０日專訊》中證監、香港證監會１９日晚間聯合公告，原則同意兩地交易

所進一步擴大股票互聯互通標的範圍。Ａ股市值５０億元人民幣、港股５０億港元，成為重要門

檻。從聯合公告發布之日起至方案正式實施，需要３個月左右準備時間，正式實施時間將由交易

所另行通知。



＊滬股通、深股通調整＊



根據聯合公告，滬深股通的標的範圍調整為：市值５０億人民幣及以上且符合一定流動性標

準等條件的上證Ａ股指數╱深證綜合指數成份股，以及上海證券交易所╱深圳證券交易所上市的

Ａ＋Ｈ股公司的Ａ股。



＊港股通調整＊



港股通的標的範圍調整為：在現行港股通股票標的基礎上，納入恒生綜合指數內符合有關條

件的在港主要上市外國公司股票，即屬於恒生綜合大型股指數、恒生綜合中型股指數、市值５０

億港元及以上的恒生綜合小型股指數成份股的在港主要上市外國公司，根據現行規定納入港股通

；將滬港通下港股通標的範圍擴大至與深港通下港股通一致，即滬港通下港股通納入市值５０億

港元及以上的恒生綜合小型股指數成份股。



＊梁鳳儀：鞏固香港作為國際公司集資平台具策略意義＊



合資格股票的範圍經擴大後，獲納入「滬深港通」的股票預計分別涵蓋內地與香港市場股票

買賣金額逾８０％。上述調整完善措施需時約６個月作準備，並將會待市場準備就緒和運作安排

完成後實施。兩地證券交易所將會適時公布實施細節和正式推行的日期。

香港證監會署理行政總裁梁鳳儀表示，「滬深港通」的範圍進一步擴大，不但可為國際投資

者提供更多Ａ股的選擇，還能鞏固香港作為通往內地的門戶的地位。尤其是，將在港主要上市外

國公司納入互聯互通的範圍內，對於鞏固香港作為國際公司的集資平台而言，別具重要的策略意

義。（ｌｃ）

