《經濟通通訊社２０日專訊》復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）昨日（１９日

）公告，ｍＲＮＡ新冠疫苗復必泰ＢＮＴ１６２ｂ２以及復必泰二價疫苗在香港獲正式註冊，意

味著不再受緊急使用限制，成為正式上市產品。同日，香港藥劑業及毒藥管理局發布的新版「治

療或預防新冠註冊藥劑制品」名單中，也已將上述兩種復必泰疫苗列入。兩款疫苗在香港正式註

冊意味著非本港居民，包括外籍人士和內地居民也可去香港接種復必泰二價疫苗加強針。

不過目前，內地居民赴香港旅遊簽注未恢復，而且持旅遊簽注人士暫不可入境香港，只有就

學、工作、探親、奔喪的簽注才可進入香港。在恢復通關前，可赴香港接種復必泰疫苗的內地居

民人數將非常有限。

澳門早前正式開始非本地居民復必泰新冠疫苗的自費接種服務，據內媒引述澳門科技大學醫

學院接種點工作人員表示，內地遊客赴澳門接種復必泰的熱情依然很高。２月以來，內地遊客接

種量大增，從一開始的幾個人到現在每天一百多人，目前基本處於都是滿負荷運作狀態。



＊郭台銘：ＢＮＴ疫苗價格高因被上海復星賺走＊



另外，鴻海集團創辦人郭台銘近期在談及ＢＮＴ（復必泰）疫苗採購價格，郭台銘透露「而

且我記得在我要買的時候，價錢是遠高於這個價錢，其實ＢＮＴ（復必泰）價錢，越南買一劑只

有７塊美金，但賣給我們就比較貴。」郭台銘指稱，疫苗價錢是按照各國國民生產毛額

（ＧＤＰ）計算，ＢＮＴ（復必泰）疫苗沒賣這麼貴，中間「被上海復星賺走」，所以ＢＮＴ在

台灣成立分公司，希望降低疫苗價格。（ｄｗ）

