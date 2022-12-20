《經濟通通訊社２０日專訊》在內地疫情防控措施放鬆後，新冠感染人數與日俱增，市面上

感冒藥、退燒藥被搶購一空。北京市要求藥店的大包裝退燒藥，嚴格要求按需拆零銷售；珠海市

將對退熱藥品限購限價、拆零銷售，七天限購６粒，每粒售價１元人民幣。在天津，有指一瓶小

兒退燒藥美林被黃牛賣到２５００元甚至３０００元人民幣以上的天價。

據《央視新聞》從國家藥監局獲悉，目前內地已經上市的退熱、止咳、抗菌、抗病毒等四類

藥品共有１９４種。對於大家十分關注的解熱鎮痛類常用藥物布洛芬、對乙酰氨基酚的生產情況

，布洛芬的有效文號共４４６個，其中２０２１年在產１０４個；對乙酰氨基酚的有效文號共

９８６個，其中２０２１年在產１１１個。目前，這兩個品種的在產製劑企業都在逐步釋放產能

。

從部分企業的調研情況看，中國布洛芬和對乙酰氨基酚的原料藥產能比較充足、能夠滿足國

內製劑生產需求。例如，山東新華製藥（００７１９）（深：０００７５６）的布洛芬原料藥年

產能可達８０００噸，遠超出往年國內市場的總需求；山東安丘魯安藥業對乙酰氨基酚原料藥年

產能接近３萬噸，大約是往年國內市場總需求的兩倍。（ｃｔ）

