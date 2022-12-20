《經濟通通訊社２０日專訊》美國國務院發言人普賴斯（Ｎｅｄ Ｐｒｉｃｅ）周一（１９

日）在每日簡報會上表示，美國希望中國能夠控制住當前的新冠疫情，鑒於中國的經濟規模，疫

情給其造成的損失是全世界的一大關切。他還表示，「在疫情面前處於更有利的地位不僅對中國

有有利，對世界其他國家也有利。」普賴斯補充稱，只要病毒在傳播，就有可能發生變異，給世

界各地構成威脅。

美國白宮發言人柯比此前表示，若中國請求援助，美國願意幫助中國應對，惟現階段中國還

沒有請求幫助。對此，中國外交部回應表示，中國目前全人群疫苗全程接種率超過９０％，而且

中國有舉國體制的優勢，一定能平穩度過疫情高峰。

處於免疫窪地的中國，在徹底放開防控措施後新增新冠感染者正處於快速增長期，按照官方

數據，時隔半個月再次出現本土死亡病例，重症數亦持續增加。國家衛健委公布，昨日（１９日

）新增本土確診病例２６５６宗，較前一日大增近四成。新增死亡病例５宗，均為北京本土病例

。

根據美國Ｈｅａｌｔｈ Ｍｅｔｒｉｃｓ ａｎｄ Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ（ＩＨＭＥ）的

最新預測，中國突然取消嚴格的防疫限制，可能會導致病例激增，２０２３全年將有超過１００

萬人死於疫情。根據預測，中國的病例數將在４月１日左右達到峰值。（ｗｌ）

