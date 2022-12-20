《經濟通通訊社２０日專訊》中證監、香港證監會１９日晚間聯合公告，原則同意兩地交易

所進一步擴大股票互聯互通標的範圍。Ａ股市值５０億元人民幣、港股５０億港元，成為重要門

檻。從聯合公告發布之日起至方案正式實施，需要３個月左右準備時間，正式實施時間將由交易

所另行通知。

內地疫情再次升溫，昨日（１９日）新增本土病例２６５６宗，較前一日增加近四成；新增

死亡病例升至５宗（上日為２例），均為北京本土病例；此外重症病例再增近一成。多地發熱門

診就診量急增，１２月份以來廣州市發熱門診就診量持續走高，近期全市發熱門診就診患者日均

約５萬人。專家預測廣州疫情將在２０２３年１月上旬達到高峰。另外北京官方稱，快速增設發

熱門診，發熱門診總數由９４家迅速增加至１２６３家。

滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒２６％，報３０９８﹒９５點，深綜

指低開０﹒２９％，創業板跌０﹒２６％。因應疫情，旅遊、免稅概念跌幅居前。半導體、汽車

芯片板塊異動拉升。

１２月１年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報３﹒６５％，５年期以上ＬＰＲ報４﹒３％，

均維持不變，為連續第四個月持平，基本符合市場預期，地產股走低。

年關將至，為維護年末流動性平穩，人民銀行今日進行５０億元（人民幣．下同）７天期逆

回購操作，中標利率為２％，與此前持平；１４１０億元１４天期逆回購操作，中標利率

２﹒１５％。今日有２０億元逆回購到期，即單日實現淨投放１４４０億元。（ｃａ）

