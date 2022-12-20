《經濟通通訊社２０日專訊》內地疫情升溫，昨日（１９日）北京再新增５宗死亡病例；當

日重症病例亦有所上升，多地發熱門診就診量急增。滬深股市開市向下，滬綜指低開失三千一關

後，愈跌愈多，半日收報３０８７﹒３３點，跌０﹒６４％；為１１月２８日以來新低。深成指

更跌逾１％；創業板指數跌０﹒８５％。

各板塊普遍下跌，１２月１年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報３﹒６５％，５年期以上

ＬＰＲ報４﹒３％，均維持不變，為連續第四個月持平，基本符合市場預期，地產股走低。因應

疫情，旅遊、免稅概念跌幅居前。半導體、汽車芯片板塊異動拉升。

兩市交投淡靜，半日成交３９７０億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交大減

１７％。

年關將至，為維護年末流動性平穩，人行今日進行５０億元７天期逆回購操作，１４１０億

元１４天期逆回購操作，中標利率均持平，今日實現淨投放１４４０億元。人行上日重啟１４天

期逆回購，兩日共放水２２７０億元。

中證監、香港證監會１９日晚間聯合公告，原則同意兩地交易所進一步擴大股票互聯互通標

的範圍。Ａ股市值５０億元人民幣、港股５０億港元，成為重要門檻。從聯合公告發布之日起至

方案正式實施，需要３個月左右準備時間，正式實施時間將由交易所另行通知。



＊ＬＰＲ維持不變，地產股急跌＊



與房貸利率掛勾的５年期ＬＰＲ利率下調預期落空，地產股大跌，中交地產

（深：０００７３６）、世聯行（深：００２２８５）、南國置業（深：００２３０５）、信達

地產（滬：６００６５７）、中國武夷（深：０００７９７）等多股跌停，粵泰股份

（滬：６００３９３）、三湘印象（深：０００８６３）急跌９﹒１％，深物業Ａ

（深：００００１１）跌８﹒６％，新城控股（滬：６０１１５５）跌５﹒９％。

內地本土疫情感染個案再次增加，加劇市場的擔憂，以白酒為首的消費板塊承壓，「酒王」

貴州茅台（滬：６００５１９）、洋河股份（深：００２３０４）齊跌３﹒４％，口子窖

（滬：６０３５８９）跌４﹒４％，金徽酒（滬：６０３９１９）跌３﹒９％，山西汾酒

（滬：６００８０９）跌３﹒２％，水井坊（滬：６００７７９）跌３﹒６％，五糧液

（深：０００８５８）跌３﹒９％。

疫情持續蔓延導致人力短缺，有商場縮短營業時間。零售超商股繼續走低，大連友誼

（深：０００６７９）一度跌停，半日跌８﹒６％，報５﹒９７元。人人樂

（深：００２３３６）挫７﹒２％，步步高（深：００２２５１）、品渥食品

（深：３００８９２）跌４﹒２％，桂發祥（深：００２８２０）跌３﹒７％，安孚科技

（滬：６０３０３１）跌３﹒６％，華聯綜超（滬：６００３６１）跌２﹒６％。



＊憧憬中港互聯互通擴容，券商股逆市揚＊



互聯互通擴容後，獲納入「滬深港通」的股票預計分別涵蓋內地與香港市場股票買賣金額逾

８０％。券商股逆市走強，財達證券（滬：６００９０６）升２﹒７％，湘財股份

（滬：６０００９５）升１﹒８％，國聯證券（滬：６０１４５６）升１﹒１％，山西證券

（深：００２５００）、中信建投（滬：６０１０６６）、國金證券（滬：６００１０９）升近

１％。

東北製藥（深：０００５９７）再度漲停，報８﹒５４元，創逾１１年新高。本月迄今，該

股暴漲約５６％。此前東北製藥的產品對乙酰氨基酚入選國務院聯防聯控機制發布的《新冠病毒

感染者居家治療常用藥參考表》發熱症狀常用藥物。（ｃａ）

