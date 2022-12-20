《經濟通通訊社２０日專訊》Ａ股市場午後跌幅進一步擴大，三大指數午後均跌超１％，教
育、房地產服務、白酒板塊跌幅居前。滬綜指跌１﹒０４％，報３０７４﹒８４點，滬深３００
指數跌１﹒６６％，深成指急挫１﹒５％。上海Ｂ股跌０﹒４９％，深圳Ｂ股跌０﹒２６％。
（ｃａ）
【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情
20/12/2022 13:26
《Ａ股行情》滬綜指午後跌逾１％，深成指急挫１﹒５％
《經濟通通訊社２０日專訊》Ａ股市場午後跌幅進一步擴大，三大指數午後均跌超１％，教
育、房地產服務、白酒板塊跌幅居前。滬綜指跌１﹒０４％，報３０７４﹒８４點，滬深３００
指數跌１﹒６６％，深成指急挫１﹒５％。上海Ｂ股跌０﹒４９％，深圳Ｂ股跌０﹒２６％。
（ｃａ）
【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情
上一篇新聞︰20/12/2022 13:42 中國聯通與騰訊等四家戰略投資者達成合作，開辟數字經濟新路徑
下一篇新聞︰20/12/2022 13:05 《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表
20/12/2022 13:51 【聚焦人幣】人行在港發行５０億人幣央票，利率持平於２﹒２％
20/12/2022 13:44 《Ａ股焦點》寧德時代跌逾２％，入股汽車滑板底盤技術研發商
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰