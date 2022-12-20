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AH股新聞

20/12/2022 13:26

《Ａ股行情》滬綜指午後跌逾１％，深成指急挫１﹒５％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》Ａ股市場午後跌幅進一步擴大，三大指數午後均跌超１％，教
育、房地產服務、白酒板塊跌幅居前。滬綜指跌１﹒０４％，報３０７４﹒８４點，滬深３００
指數跌１﹒６６％，深成指急挫１﹒５％。上海Ｂ股跌０﹒４９％，深圳Ｂ股跌０﹒２６％。
（ｃａ）

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