《經濟通通訊社２０日專訊》疫情管控放開後內地新冠感染者激增，昨日（１９日）北京新

增新冠死亡病例升至５宗，廣州上海等一線城市也進入另一波疫情高峰，此外重症病例再增近一

成至２７６宗。醫院面臨患者持續增多，醫療服務和抗疫醫藥需求急劇增長。擔憂本土疫情衝擊

，加上日本央行意外調整收益率曲線政策，引發日經指數急挫，亞太區股市明顯受壓，滬深股市

今日愈跌愈深，三大指數今日繼續調整。滬綜指低開失三千一後，不斷尋底，回補下方缺口後略

有回升，收市仍收低１﹒０７％，報３０７３﹒７７點，連跌四日。深成指跌１﹒５８％；創業

板指數收跌１﹒５３％。

個股跌多漲少，各板塊普遍下跌，房地產、白酒、消費股跌幅居前。市場交投淡靜，兩市全

日成交６３９８億元（人民幣．下同），按日大減一成半，是１０月１１日以來新低，不過陸股

通轉為淨流入１１﹒５６億元。

分析師稱，目前市場處於疫情爆發高點環境中，情緒難免悲觀。疫情感染激增引發需求擔憂

進而挫傷對白酒等消費板塊的風險情緒，地產板塊亦回調。短期走勢主要看經濟具體復甦情況及

刺激政策出台力度，股市在沒有實質性反彈動能跟上的情況下，預計將繼續震盪盤整。



＊本土疫情升溫，零售板塊走弱＊



本土疫情擔憂對打擊白酒等消費板塊，白酒股領跌大市，瀘州老窖（深：０００５６８）、

口子窖（滬：６０３５８９）齊跌半成，洋河股份（深：００２３０４）跌４﹒７％，金徽酒

（滬：６０３９１９）跌４﹒６％，老白干酒（滬：６００５５９）跌４﹒４％，山西汾酒

（滬：６００８０９）跌４﹒３％，五糧液（深：０００８５８）、舍得酒

（滬：６００７０２）、水井坊（滬：６００７７９）、迎駕貢酒（滬：６０３１９８）跌逾

４％。

昨日掀跌停潮的醫藥股，繼續走弱，多瑞醫藥（深：３０１０７５）急跌１４﹒６％，迪藥

業（深：３０１２１１）挫１３﹒２％，賽隆藥業（深：００２８９８）、羅欣藥業

（深：００２７９３）跌停，華北製藥（滬：６００８１２）跌７﹒４％，華潤雙鶴

（滬：６０００６２）跌７﹒３％。



＊ＬＰＲ不變地產股失落＊



１２月１年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報３﹒６５％，５年期以上ＬＰＲ報４﹒３％，

均維持不變，為連續第四個月持平。與房貸利率掛勾的５年期ＬＰＲ利率下調預期落空，地產股

大跌，中交地（深：０００７３６）、世聯行（深：００２２８５）、南國置業

（深：００２３０５）、信達地產（滬：６００６５７）、中國武夷（深：０００７９７）等多

股跌停。

互聯互通擴容後，獲納入「滬深港通」的股票預計分別涵蓋內地與香港市場股票買賣金額逾

８０％。券商股企穩，財達證券（滬：６００９０６）升１﹒４７％，湘財股份

（滬：６０００９５）升１﹒２７％，中信建投（滬：６０１０６６）升０﹒６％。

《關於構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見》發布，指出合理降低市場主體獲取

數據的門檻，強化反壟斷和反不正當競爭，形成依法規範、共享紅利的發展模式。概念股開盤走

強，隨後升幅收窄，零點有數（深：３０１１６９）升６﹒２％，安妮股份

（深：００２２３５）升９﹒９％，美亞柏科 （深：３００１８８）升０﹒１％。（ｃａ）





表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８２９﹒０２ －１﹒６５

上證綜合指數 ３０７３﹒７７ －１﹒０７ ２６１７﹒００

深證綜合指數 １９７９﹒０８ －１﹒２０ ３７８１﹒００

上證Ｂ股指數 ２８６﹒２３ －０﹒４９ ０﹒９０

深證Ｂ股指數 １１４３﹒４０ －０﹒１３ ０﹒５９

上證１８０指數 ８１４３﹒７０ －１﹒４３

上證３８０指數 ５５８５﹒９５ －０﹒９８

深證成份指數 １０９４９﹒１２ －１﹒５８

中小創新指數 ２２６５﹒４８ －０﹒９０

深圳創業板指數 ２３１０﹒８０ －１﹒５３

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