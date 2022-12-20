《經濟通通訊社２０日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４９２﹒５７億元，用２７﹒４３億元或５﹒３％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入１１﹒５６億元。（ｄｗ）
20/12/2022 15:17
《滬股通》滬股通額度全日用２７﹒５億元，外資流入１１﹒５億元
《經濟通通訊社２０日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４９２﹒５７億元，用２７﹒４３億元或５﹒３％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入１１﹒５６億元。（ｄｗ）
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