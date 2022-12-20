《經濟通通訊社２０日專訊》深證成指半日跌１﹒０１％，報１１０１２﹒８７點，深證中

小創新指數半日跌０﹒４％，報２２７６﹒７１點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１９﹒８４億元，用０﹒１６億

元或０﹒０３％。

輝瑞上周與中國醫藥（滬：６０００５６）達成協議，允許後者在中國內地經銷抗新冠藥物

Ｐａｘｌｏｖｉｄ。消息帶動下，中國醫藥過去三個交易日均錄漲停。隨後中國醫藥公告，截止

２０２２年１１月底，初步統計該項業務銷售規模佔公司前三季度營業收入的比例未到１﹒５％

，該股今早終見回吐跌９﹒５％。其它新冠藥概念跟跌，廣生堂（深：３００４３６）跌

５﹒９％，亨迪藥業（深：３０１２１１）跌６﹒８％，精華製藥（深：００２３４９）跌

６﹒４％。

內地疫情持續蔓延導致人力短缺，內媒報道浙江杭州有商場縮短營業時間，並暫停外賣服務

，有門店分批上班，到店需要提前預約。Ａ場零售股再遭挫折，大連友誼（深：０００６７９）

跌８﹒６％，人人樂（深：００２３３６）跌７﹒２％，青島金王（深：００２０９４）跌

５﹒５％。

消費電子板塊盤中震盪走強，歌爾股份（深：００２２４１）升２﹒９％，共達電聲

（深：００２６５５）升２﹒５％，科瑞技術（深：００２９５７）升２﹒４％，新綸新材

（深：００２３４１）升２﹒２％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｅｎ）





