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AH股新聞

20/12/2022 15:17

《深股通》深股通額度全日用１０億元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５１０﹒０９億元，用９﹒９１億元或１﹒９％。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入１１﹒５６億元。（ｄｗ）

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