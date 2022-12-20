《經濟通通訊社２０日專訊》輝瑞上周與中國醫藥（滬：６０００５６）達成協議，允許後

者在中國內地經銷抗新冠藥物Ｐａｘｌｏｖｉｄ。協議自１２月１４日起生效，直至２０２３年

１１月３０日止。消息帶動下，中國醫藥過去三個交易日均錄漲停。

中國醫藥最新發布公告表示，公司在協議期內（２０２２年度）負責輝瑞公司新冠病毒治療

藥物ＰＡＸＬＯＶＩＤ在內地市場的商業運營，截止２０２２年１１月底，初步統計該項業務銷

售規模佔公司前三季度營業收入的比例未到１﹒５％，對公司當期經營業績未產生重大影響；鑒

於上述供貨協議期限已滿，雙方經重新談判，公司於１２月１４日與輝瑞公司簽訂了進口分銷協

議，預計對公司經營業績也無重大影響。

該股今早終見回吐，目前觸及跌停，跌停價報２０﹒１元人民幣。其它新冠藥概念跟跌，廣

生堂（深：３００４３６）瀉１０﹒５％，亨迪藥業（深：３０１２１１）挫９﹒４％，精華製

藥（深：００２３４９）挫８﹒５％，華潤雙鶴（滬：６０００６２）、雅本化學

（深：３００２６１）、拓新藥業（深：３０１０８９）大跌逾７％，眾生藥業

（深：００２３１７）、美諾華（滬：６０３５３８）等亦吐超６％。（ｗｌ）

