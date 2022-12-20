《經濟通通訊社２０日專訊》美國國務院發言人普賴斯（Ｎｅｄ Ｐｒｉｃｅ）周一（１９

日）在每日簡報會上表示，美國希望中國能夠控制住當前的新冠疫情，鑑於中國的經濟規模，疫

情給其造成的損失是全世界的一大關切。他還表示，「在疫情面前處於更有利的地位不僅對中國

有有利，對世界其他國家也有利。」在北京，外交部發言人毛寧今日回應表示，事實證明，過去

三年中國的疫情防控政策最大程度保護了人民生命安全和身體健康，最大限度減少了疫情對經濟

社會發展的影響，也為科學認識疫情，研發疫苗和治療藥物，提高全民疫苗接種率，爭取了寶貴

時間，實現了以最小代價實現最好效果的目標。

她強調，根據疫情出現的新變化，當前中方正不斷優化防控措施，確保更好統籌疫情防控和

經濟社會發展。相信在中國人民齊心協力、團結應對下，我們一定能迎來經濟社會平穩有序發展

新階段。中方願繼續同國際社會團結合作，共同應對疫情挑戰，更好保護人民生命健康，推動世

界經濟恢復健康增長，推動構建人類衛生健康共同體。

於免疫窪地的中國，在徹底放開防控措施後新增新冠感染者正處於快速增長期。普賴斯稱，

只要病毒在傳播，就有可能發生變異，給世界各地構成威脅。美國白宮發言人柯比早前表示，若

中國請求援助，美國願意幫助中國應對，惟現階段中國還沒有請求幫助。（ｗｌ）

