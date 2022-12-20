《經濟通通訊社２０日專訊》世界銀行周二表示，今年中國經濟活動隨著疫情狀況而起伏，

疫情暴發和增長放緩過後出現了不均衡的復甦；隨著經濟重啟，預計今年實際ＧＤＰ增速為

２﹒７％，明年將恢復至４﹒３％。這較世行今年９月所做的２﹒８％、４﹒５％預測進一步下

滑。世界銀行發布《中國經濟簡報：駕馭不確定性》新聞稿並稱，中國經濟增長前景面臨重大風

險，因為疫情發展軌跡、防疫政策演變、家庭和企業行為反應等方面都存在不確定性。房地產行

業的持續壓力也可能對宏觀經濟和金融系統產生更廣泛的溢出效應。

新聞稿援引世界銀行中國首席經濟學家米莉莎表示，鑒於中國經濟增長預計仍低於潛在增長

率且全球環境疲軟，政府需要繼續提供宏觀政策支持。將財政資源重點用於社會性支出和綠色投

資，不僅可以促進短期需求，也有助於推動經濟在中期轉向更加包容和更可持續的增長。米莉莎

認為，在放寬防疫公共衛生措施的同時，中國有足夠的財政政策空間（尤其是中央層面）來支持

經濟實現強勁復甦。

此外，世界銀行還指出，青年失業率不斷攀升是政策制定者面臨的另一項緊迫挑戰。就業補

貼和以工代賑項目為青年就業提供了短期支持。世行並建議，可以通過結構性措施對短期支持加

以補充，這些結構性措施包括：強化青年人的綜合技能，改善勞動力市場流動性，解決信息不對

稱，加強勞動力市場統計。（ｗｌ）

