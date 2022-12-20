《經濟通通訊社２０日專訊》復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）公布，復必泰
ＢＮＴ１６２ｂ２、復必泰二價疫苗均獲正式註冊為中國香港藥品╱製品（生物製品），預計有
關疫苗註冊將對業績產生正面影響。
該集團指，實際銷售情況還受包括疫情發展、接種意願、市場競爭及銷售渠道等因素影響，
因此有關註冊對經營業績的具體影響尚無法確定。該集團指，復必泰ＢＮＴ１６２ｂ２獲註冊用
於１２歲及以上人群的基礎免疫接種、復必泰二價疫苗獲註冊用於１２歲及以上人群的加強接種
。（ｗｈ）
20/12/2022 07:53
《國企紅籌》復星醫藥（０２１９６）復必泰二價疫苗獲准香港註冊
《經濟通通訊社２０日專訊》復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）公布，復必泰
ＢＮＴ１６２ｂ２、復必泰二價疫苗均獲正式註冊為中國香港藥品╱製品（生物製品），預計有
關疫苗註冊將對業績產生正面影響。
該集團指，實際銷售情況還受包括疫情發展、接種意願、市場競爭及銷售渠道等因素影響，
因此有關註冊對經營業績的具體影響尚無法確定。該集團指，復必泰ＢＮＴ１６２ｂ２獲註冊用
於１２歲及以上人群的基礎免疫接種、復必泰二價疫苗獲註冊用於１２歲及以上人群的加強接種
。（ｗｈ）
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