《經濟通通訊社２０日專訊》復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）公布，復必泰

ＢＮＴ１６２ｂ２、復必泰二價疫苗均獲正式註冊為中國香港藥品╱製品（生物製品），預計有

關疫苗註冊將對業績產生正面影響。

該集團指，實際銷售情況還受包括疫情發展、接種意願、市場競爭及銷售渠道等因素影響，

因此有關註冊對經營業績的具體影響尚無法確定。該集團指，復必泰ＢＮＴ１６２ｂ２獲註冊用

於１２歲及以上人群的基礎免疫接種、復必泰二價疫苗獲註冊用於１２歲及以上人群的加強接種

。（ｗｈ）

