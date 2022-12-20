《經濟通通訊社２０日專訊》昨日（１９日）恒指高開２１點，報１９４７２點。最高升

３３５點報１９７８６點，最低跌１９４點報１９２５５點。恒指收報１９３５２點，跌９７點

或０﹒５％。

北水全日淨流出４﹒２７億元，減少７２﹒８％。北水淨買入最多的個股依次是美團

（０３６９０）、山東新華製藥股份（００７１９）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的

依次是新東方在綫（０１７９７）、中國移動（００９４１）、金沙中國有限公司

（０１９２８）。

主板成交１００６﹒６５億元減少２６％。其中港股通成交３２９﹒９億元，佔總成交

３２﹒８％。



＊美團夥中行派數字人幣消費禮包＊



美團聯合中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）面向新一批試點地區居民發放數字

人民幣消費禮包，價值８０元人民幣。

消費禮包可用於上美團點外賣、買生鮮蔬菜、買電影票、買日用品、買到店就餐券。美團表

示，此次在新試點地區發放消費紅包，旨在加速數字人民幣在新試點地區普及推廣、助力消費復

蘇和地方實體經濟發展。

據數字人民幣Ａｐｐ顯示，數字人民幣試點日前再次擴大範圍，在現有試點地區的基礎上，

由此前的深圳、蘇州、雄安、成都擴展至廣東、江蘇、河北、四川全省，並增加山東省濟南市、

廣西壯族自治區南寧市、防城港市和雲南省昆明市、西雙版納傣族自治州作為試點地區。

美團升１﹒６５％報１７８﹒８元，北水淨買入２億元；山東新華製藥股份跌１２﹒６８％

報１３﹒６４元，北水淨買入１﹒２億元；騰訊控股升１﹒１４％報３２０﹒４元，北水淨買入

１﹒１億元。

新東方在綫升７﹒９８％報４７﹒３５元，北水淨賣出２﹒４億元；中國移動跌０﹒６８％

報５１﹒２元，北水淨賣出１﹒４億元；金沙中國有限公司跌３﹒８６％報２４﹒９元，北水淨

賣出１﹒３億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） ２﹒００

山東新華製藥股份 （００７１９） １﹒１８

騰訊控股 （００７００） １﹒１５

碧桂園 （０２００７） ０﹒９９

快手 （０１０２４） ０﹒７３

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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新東方在綫 （０１７９７） －２﹒４１

中國移動 （００９４１） －１﹒４５

金沙中國有限公司 （０１９２８） －１﹒２６

阿里健康 （００２４１） －１﹒１８

香港交易所 （００３８８） －０﹒９３

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