《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》隨著國內疫情防控政策放鬆，上海醫院發

熱門診迎來接診高峰。《新華社》引述上海華山醫院急診科主任陳明泉指，目前華山醫院發熱門

診接診病人數量增長較快，位於市中心的總院已增長到之前的５倍左右，而在相對偏遠的郊區院

區，發熱門診接待病人的數量更多，從每天的３０到４０人次，增長到４００多人次，增幅達

１０倍。

為緩解接診壓力，上海衛健委昨日（２０日）已經發布通知，要求上海１４５家二級以上醫

院發熱門診「應開盡開」，各醫療機構通過增加發熱門診場地、擴容發熱診室、增派醫護人員等

措施，全力滿足市民醫療服務需求。

在疫情爆發下，越來越多在滬公司選擇讓員工居家工作，學生也改成了在線教學，令上海街

道人流量大幅減少。據上海地鐵官方微博顯示，昨日上海地鐵總客流為４０５﹒７萬人次，較上

周三（１２月１４日）的８４８﹒３萬人次減半。



＊上海地鐵全網客流跌幅超過５０％，將合理調配運力＊



對此，上海申通地鐵（滬：６００８３４）運營管理中心表示，近期上海疫情防控進入新階

段，上海地鐵全網客流跌幅超過５０％。地鐵運營方正根據實際情況，合理調配各線路運能運力

。同時，伴隨社會面疫情蔓延，上海地鐵工作人員也同樣面臨染疫缺員等問題。為此，運營方已

經通過調整交接班、延長工作時間、加班加點等方式，堅守崗位、守護運營。

下一步，上海地鐵將採取一系列調整措施，包括但不限於：取消大小交路，採用單一交路運

營；抽調上線列車，拉長行車間隔；列車跳停車站，甩站通過；減少車站安檢、服務人員；調整

服務熱線服務時長等。

