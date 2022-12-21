《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》隨著國內疫情防控措施放鬆，市場普遍預

期２０２３年中國經濟將加快恢復。野村中國首席經濟學家陸挺昨日（２０日）在上海金融與法

律研究院舉辦的線上會議上表示，考慮到中國經濟的潛在增長率或已下降、出口下行、疫情本身

衝擊等因素，對２０２３年經濟增速不宜高估。他指出，當一切恢復正常，需求未必能回到疫情

前水平，未必能出現２０２０－２０２１年那樣的情況。目前野村對２０２３年中國經濟增速的

預測為４﹒８％。

對２０２３年消費形勢，陸挺表示，第一波疫情衝擊後肯定有報復性消費，只要把國門打開

，海外游子回國探親，各種做生意談判的都會到中國來。但對於消費是否能很快恢復到疫情前水

平，仍然持謹慎態度。

究其原因，首先是因為國內實施嚴格的防疫措施三年來，很多家庭抵御風險的能力降低，很

多農民工收入已經下降甚至歸零，即便有一些儲蓄，早就換成了各種投資尤其是房地產投資，對

這些人來說，第一波疫情後首先是趕緊復工掙錢，而不是去消費。體制內人員收入相對受影響不

大，但很多地方公務員、老師收入也在下降。此外，居民對未來收入的預期減弱，可能低於疫情

前水平，也不利於消費和購房的反彈。

