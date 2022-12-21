  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

21/12/2022 16:26

《駐滬專電》野村陸挺：不宜高估報復性消費的反彈幅度

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》隨著國內疫情防控措施放鬆，市場普遍預
期２０２３年中國經濟將加快恢復。野村中國首席經濟學家陸挺昨日（２０日）在上海金融與法
律研究院舉辦的線上會議上表示，考慮到中國經濟的潛在增長率或已下降、出口下行、疫情本身
衝擊等因素，對２０２３年經濟增速不宜高估。他指出，當一切恢復正常，需求未必能回到疫情
前水平，未必能出現２０２０－２０２１年那樣的情況。目前野村對２０２３年中國經濟增速的
預測為４﹒８％。
　　對２０２３年消費形勢，陸挺表示，第一波疫情衝擊後肯定有報復性消費，只要把國門打開
，海外游子回國探親，各種做生意談判的都會到中國來。但對於消費是否能很快恢復到疫情前水
平，仍然持謹慎態度。
　　究其原因，首先是因為國內實施嚴格的防疫措施三年來，很多家庭抵御風險的能力降低，很
多農民工收入已經下降甚至歸零，即便有一些儲蓄，早就換成了各種投資尤其是房地產投資，對
這些人來說，第一波疫情後首先是趕緊復工掙錢，而不是去消費。體制內人員收入相對受影響不
大，但很多地方公務員、老師收入也在下降。此外，居民對未來收入的預期減弱，可能低於疫情
前水平，也不利於消費和購房的反彈。

返回AH股新聞

上一篇新聞︰21/12/2022 16:35  【大國博弈】美稱願向中國分享疫苗，外交部：藥品總體可滿足需求

其他AH股新聞
More

21/12/2022 17:05  《神州經脈》中澳外長北京會晤，傳入境檢疫快鬆綁，滬指連跌五日

21/12/2022 17:01  《行業數據》乘聯會：上周乘用車零售５４﹒２萬輛環比增４４％

21/12/2022 17:00  《鍾之日記》通關或報佳音，恒指暫別跌勢

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金