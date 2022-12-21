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AH股新聞

21/12/2022 17:47

【北水炒Ｄ乜】淨流入３﹒４７億元，買中移動沽快手

　　《經濟通通訊社２１日專訊》今日恒指高開９６點，報１９１９０點。最高升１６０點報
１９２５５點，最低跌３１點報１９０６３點。恒指收報１９１６０點，升６５點或０﹒３４％

　　北水全日淨流入３﹒４７億元，上日淨流出２０﹒７３億元。北水淨買入最多的個股依次是
中國移動（００９４１）、中國電信（００７２８）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的
依次是快手（０１０２４）、美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）。
　　主板成交６９２﹒８６億元減少２８％。其中港股通成交１９６﹒９億元，佔總成交
２８﹒４％。
　
＊中移動１１月５Ｇ客按月淨增２３８８萬＊
　
　　中國移動公布，２０２２年１１月客戶數據，其移動業務客戶總數為約９﹒７５億戶，按月
淨增客戶數１４２﹒７萬戶，累計淨增客數為１７７８﹒９萬戶；５Ｇ套餐客戶數為約５﹒９５
億戶，按月淨增２３８８﹒３萬戶。　　　　在有綫寬帶業務方面，客戶總數為約２﹒６９億戶
，本月淨增客戶數２２６﹒１萬戶，本年累計淨增客戶數２９８３﹒７萬戶。
　　中國移動升０﹒７９％報５１﹒３元，北水淨買入１億元；中國電信升４﹒９５％報
３﹒１８元，北水淨買入１億元；藥明生物升２﹒５％報５１﹒２５元，北水淨買入０﹒９億元

　　快手升０﹒３％報６７﹒１元，北水淨賣出２﹒２億元；美團跌０﹒７４％報１７４﹒２元
，北水淨賣出２億元；中國海洋石油跌０﹒５１％報９﹒８２元，北水淨賣出１﹒７億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　（００９４１）　　　　　　１﹒０１
　　中國電信　（００７２８）　　　　　　０﹒９７
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　　０﹒９３
　　李寧　　　（０２３３１）　　　　　　０﹒４３
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　０﹒３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　－２﹒２４
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－２﹒０１
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－１﹒７１
　　新東方在綫　　（０１７９７）　　　　　－１﹒５８
　　龍湖集團　　　（００９６０）　　　　　－１﹒５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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