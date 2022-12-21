《經濟通通訊社２１日專訊》今日恒指高開９６點，報１９１９０點。最高升１６０點報

１９２５５點，最低跌３１點報１９０６３點。恒指收報１９１６０點，升６５點或０﹒３４％

。

北水全日淨流入３﹒４７億元，上日淨流出２０﹒７３億元。北水淨買入最多的個股依次是

中國移動（００９４１）、中國電信（００７２８）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的

依次是快手（０１０２４）、美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）。

主板成交６９２﹒８６億元減少２８％。其中港股通成交１９６﹒９億元，佔總成交

２８﹒４％。



＊中移動１１月５Ｇ客按月淨增２３８８萬＊



中國移動公布，２０２２年１１月客戶數據，其移動業務客戶總數為約９﹒７５億戶，按月

淨增客戶數１４２﹒７萬戶，累計淨增客數為１７７８﹒９萬戶；５Ｇ套餐客戶數為約５﹒９５

億戶，按月淨增２３８８﹒３萬戶。 在有綫寬帶業務方面，客戶總數為約２﹒６９億戶

，本月淨增客戶數２２６﹒１萬戶，本年累計淨增客戶數２９８３﹒７萬戶。

中國移動升０﹒７９％報５１﹒３元，北水淨買入１億元；中國電信升４﹒９５％報

３﹒１８元，北水淨買入１億元；藥明生物升２﹒５％報５１﹒２５元，北水淨買入０﹒９億元

。

快手升０﹒３％報６７﹒１元，北水淨賣出２﹒２億元；美團跌０﹒７４％報１７４﹒２元

，北水淨賣出２億元；中國海洋石油跌０﹒５１％報９﹒８２元，北水淨賣出１﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國移動 （００９４１） １﹒０１

中國電信 （００７２８） ０﹒９７

藥明生物 （０２２６９） ０﹒９３

李寧 （０２３３１） ０﹒４３

騰訊控股 （００７００） ０﹒３０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

快手 （０１０２４） －２﹒２４

美團 （０３６９０） －２﹒０１

中國海洋石油 （００８８３） －１﹒７１

新東方在綫 （０１７９７） －１﹒５８

龍湖集團 （００９６０） －１﹒５５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

