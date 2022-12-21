《經濟通通訊社２１日專訊》中航科工（０２３５７）公布，附屬中航電子
（滬：６００３７２）換股吸收合併中航機電交易，獲中國證監會上市公司並購重組審核委員會
無條件通過。本次交易將有利於公司機載業務未來發展。（ｒｈ）
21/12/2022 18:14
《國企紅籌》中航科工（０２３５７）附屬合併交易獲中證監通過
《經濟通通訊社２１日專訊》中航科工（０２３５７）公布，附屬中航電子
（滬：６００３７２）換股吸收合併中航機電交易，獲中國證監會上市公司並購重組審核委員會
無條件通過。本次交易將有利於公司機載業務未來發展。（ｒｈ）
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