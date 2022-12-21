《經濟通通訊社２１日專訊》儘管官方公布的新增本土新冠確診持續上升，國家衝建委公布

昨日（２０日）新增本土確診３０４９宗，按日續升近一成五；中國社交媒體上更顯示新冠病人

死亡急增，但抗疫措施放寬大大刺激了各類消費板塊，其中旅遊股升最多，全聚德

（深：００２１８６）、西安旅遊（深：０００６１０）漲停，西安飲食（深：０００７２１）

升５﹒３％，三特索道（深：００２１５９）升３﹒８％，華天酒店（深：０００４２８）升

３﹒３％，桂林旅遊（深：０００９７８）走高３﹒８％，西藏旅遊（滬：６００７４９）升

３﹒１％。

食品飲料股方面，益客食品（深：３０１１１６）飆１０﹒２％，麥趣爾

（深：００２７１９）、桂發祥（深：００２８２０、煌上煌（深：００２６９５）、好想你

（深：００２５８２）漲停，佳禾食品（滬：６０５３００）升４﹒４％，春雪食品

（滬：６０５５６７）升４％，金字火腿（深：００２５１５）升３﹒３％。

啤酒白酒股同漲，蘭州黃河（深：０００９２９）漲停，惠泉啤酒（滬：６００５７３）、

青島啤酒（滬：６００６００）升２﹒９％，水井坊（滬：６００７７９）升２﹒７％，金楓酒

業（滬：６００６１６）升２﹒５％，今世緣（滬：６０３３６９）升２﹒４％，金徽酒

（滬：６０３９１９）升２﹒３％。（ｅｙ）

