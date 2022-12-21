《經濟通通訊社２１日專訊》蔚來（０９８６６）首席信息安全科學家、信息安全委員會負

責人盧龍在蔚來官方社區發布公告，指在本月１１日收到外部郵件，聲稱擁有蔚來內部數據，並

以洩露數據勒索２２５萬美元等額比特幣。經內部調查，被竊取數據為２０２１年８月之前的部

分用戶基本資訊和車輛銷售資訊。



＊ＣＥＯ李斌：對於數據洩露抱歉，不會與不法行為妥協＊



蔚來ＣＥＯ李斌在蔚來官方社區發文表示：「非常抱歉發生這樣的事。保護好用戶信息安全

是我們的責任，我們沒有做好，向大家深表歉意。並表示「會協同有關部門深入調查此次事件，

對竊取和買賣此次事件相關數據的違法犯罪行為追查到底。我們不會與不法行為妥協，也請大家

及時提供線索。」

內媒引述蔚來汽車客服人員稱，蔚來不會對事件做出主動賠償，但對因本次事件給用戶造成

的損失承擔責任。蔚來客服同時表示，如近期遇到涉及蔚來的陌生來電，需小心謹慎，勿透露個

人信息。

蔚來在港交所發公告稱，已在中國就該事件發布公開聲明，其中提供了解答用戶就數據洩露

事件疑問的專門熱線及郵箱地址。承諾對因數據洩露事件給用戶造成的損失承擔責任，採取一切

可能方式支持其用戶。蔚來持續與相關政府部門合作調查此事件，並採取必要措施控制潛在損失

。（ｄｗ）

