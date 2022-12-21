《經濟通通訊社２１日專訊》工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）公布，自１１

月２０日內地特定養老儲蓄產品開始試點以來，銷量已突破５０億元。工商銀行表示，作為首批

試點銀行，在廣州、青島、合肥、西安、成都５個城市發行特定養老儲蓄產品，產品受到養老客

戶青睞。

銀保監此前宣布１１月２０日起，由工商銀行、農業銀行、中國銀行和建設銀行在五城開展

特定養老儲蓄試點。工商銀行此次推出的特定養老儲蓄產品，包括整存整取、零存整取、整存零

取三種類型，涵蓋５年、１０年、１５年、２０年四個期限。（ｄｗ）



