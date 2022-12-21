《經濟通通訊社２１日專訊》工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）公布，自１１
月２０日內地特定養老儲蓄產品開始試點以來，銷量已突破５０億元。工商銀行表示，作為首批
試點銀行，在廣州、青島、合肥、西安、成都５個城市發行特定養老儲蓄產品，產品受到養老客
戶青睞。
銀保監此前宣布１１月２０日起，由工商銀行、農業銀行、中國銀行和建設銀行在五城開展
特定養老儲蓄試點。工商銀行此次推出的特定養老儲蓄產品，包括整存整取、零存整取、整存零
取三種類型，涵蓋５年、１０年、１５年、２０年四個期限。（ｄｗ）
21/12/2022 15:08
《神州金融》工商銀行內地特定養老儲蓄產品銷量破５０億人幣
《經濟通通訊社２１日專訊》工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）公布，自１１
月２０日內地特定養老儲蓄產品開始試點以來，銷量已突破５０億元。工商銀行表示，作為首批
試點銀行，在廣州、青島、合肥、西安、成都５個城市發行特定養老儲蓄產品，產品受到養老客
戶青睞。
銀保監此前宣布１１月２０日起，由工商銀行、農業銀行、中國銀行和建設銀行在五城開展
特定養老儲蓄試點。工商銀行此次推出的特定養老儲蓄產品，包括整存整取、零存整取、整存零
取三種類型，涵蓋５年、１０年、１５年、２０年四個期限。（ｄｗ）
上一篇新聞︰21/12/2022 15:19 《滬股通》上證１８０收升０﹒０６％，上證３８０跌０﹒４５％
21/12/2022 15:19 《深股通》深股通額度全日用１７億元，外資連續兩日流入
21/12/2022 15:19 《深股通》深成指收跌０﹒３４％，中小創新指跌０﹒７５％
21/12/2022 15:19 《滬股通》滬股通額度全日用２９億元，外資流入１９億元
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰