  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

21/12/2022 15:08

《神州金融》工商銀行內地特定養老儲蓄產品銷量破５０億人幣

　　《經濟通通訊社２１日專訊》工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）公布，自１１
月２０日內地特定養老儲蓄產品開始試點以來，銷量已突破５０億元。工商銀行表示，作為首批
試點銀行，在廣州、青島、合肥、西安、成都５個城市發行特定養老儲蓄產品，產品受到養老客
戶青睞。
　　銀保監此前宣布１１月２０日起，由工商銀行、農業銀行、中國銀行和建設銀行在五城開展
特定養老儲蓄試點。工商銀行此次推出的特定養老儲蓄產品，包括整存整取、零存整取、整存零
取三種類型，涵蓋５年、１０年、１５年、２０年四個期限。（ｄｗ）
　

返回AH股新聞

上一篇新聞︰21/12/2022 15:19  《滬股通》上證１８０收升０﹒０６％，上證３８０跌０﹒４５％

其他AH股新聞
More

21/12/2022 15:19  《深股通》深股通額度全日用１７億元，外資連續兩日流入

21/12/2022 15:19  《深股通》深成指收跌０﹒３４％，中小創新指跌０﹒７５％

21/12/2022 15:19  《滬股通》滬股通額度全日用２９億元，外資流入１９億元

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金