《經濟通通訊社２１日專訊》乘聯會數據顯示，１２月１２－１８日，內地乘用車市場零售

５４﹒２萬輛，同比增長１８％，環比上周增長４４％，較上月同期增長５６％；乘用車批發

４７﹒９萬輛，同比下降５％，環比上周增長３８％，較上月同期增長２７％。

１２月１－１８日，乘用車市場零售１０４﹒１萬輛，同比去年增長６％，較上月同期增長

３６％；全國乘用車廠商批發９４﹒６萬輛，同比去年下降１５％，較上月同期增長１５％。

（ｄｗ）

