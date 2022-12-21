《經濟通通訊社２１日專訊》乘聯會數據顯示，１２月１２－１８日，內地乘用車市場零售
５４﹒２萬輛，同比增長１８％，環比上周增長４４％，較上月同期增長５６％；乘用車批發
４７﹒９萬輛，同比下降５％，環比上周增長３８％，較上月同期增長２７％。
１２月１－１８日，乘用車市場零售１０４﹒１萬輛，同比去年增長６％，較上月同期增長
３６％；全國乘用車廠商批發９４﹒６萬輛，同比去年下降１５％，較上月同期增長１５％。
（ｄｗ）
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21/12/2022 17:01
《行業數據》乘聯會：上周乘用車零售５４﹒２萬輛環比增４４％
《經濟通通訊社２１日專訊》乘聯會數據顯示，１２月１２－１８日，內地乘用車市場零售
５４﹒２萬輛，同比增長１８％，環比上周增長４４％，較上月同期增長５６％；乘用車批發
４７﹒９萬輛，同比下降５％，環比上周增長３８％，較上月同期增長２７％。
１２月１－１８日，乘用車市場零售１０４﹒１萬輛，同比去年增長６％，較上月同期增長
３６％；全國乘用車廠商批發９４﹒６萬輛，同比去年下降１５％，較上月同期增長１５％。
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