  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

21/12/2022 17:01

《行業數據》乘聯會：上周乘用車零售５４﹒２萬輛環比增４４％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》乘聯會數據顯示，１２月１２－１８日，內地乘用車市場零售
５４﹒２萬輛，同比增長１８％，環比上周增長４４％，較上月同期增長５６％；乘用車批發
４７﹒９萬輛，同比下降５％，環比上周增長３８％，較上月同期增長２７％。
　　１２月１－１８日，乘用車市場零售１０４﹒１萬輛，同比去年增長６％，較上月同期增長
３６％；全國乘用車廠商批發９４﹒６萬輛，同比去年下降１５％，較上月同期增長１５％。
（ｄｗ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰21/12/2022 17:05  《神州經脈》中澳外長北京會晤，傳入境檢疫快鬆綁，滬指連跌五日

下一篇新聞︰21/12/2022 17:00  《鍾之日記》通關或報佳音，恒指暫別跌勢

其他AH股新聞
More

21/12/2022 17:35  《中國監管》中證監：引導社保等各類中長期資金加大入市力度

21/12/2022 16:35  【大國博弈】美稱願向中國分享疫苗，外交部：藥品總體可滿足需求

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金